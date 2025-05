Nacional vuelve al modo Apertura y prepara el crucial partido ante Defensor con dos posibles bajas de peso en el probable equipo de Pablo Peirano

Uno de los caso es el de Sebastián Coates, quien salió lesionado en el partido ante Inter, muy dolorido, y que iba a ser evaluado.

El momento de la lesión de Sebastián Coates en Nacional vs Inter por Copa Libertadores.jpg El momento de la lesión de Sebastián Coates en Nacional vs Inter FOTO: AFP

Todo indica que sufrió una rotura muscular, por lo que estaría prácticamente descartado.

En su lugar, ante los gaúchos, ingresó el juvenil Paolo Calione, quien no logró cerrar a tiempo en la jugada del primer gol de los colorados.

El otro jugador que está en observación es Lucas Villalba, la principal figura de Nacional en la temporada quien se sintió durante el partido, fue atendido y pudo completar los 90 minutos, aunque sin ser determinante como en sus últimos partidos anteriores.

A Lucas Villalba lo frenaron con golpes en Nacional vs Inter.jpg A Lucas Villalba lo frenaron con golpes FOTO: AFP

"Creo que tuve algo en el aductor. Me atendieron en el primer tiempo, me dejó de molestar y en el segundo tiempo a lo último tuve un mal movimiento que me molestó un poco más pero bueno, es cosa de ver y ya estar pronto para el fin de semana", dijo el extremo a ESPN tras el partido.

¿Qué hará Pablo Peirano?

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, deberá tener en cuenta la evaluación de ambos futbolistas.

Cabe destacar que los albos recién volverán a jugar por la Copa Libertadores el 28 de mayo, nuevamente de local, donde deberán superar a Atlético Nacional y sumar goles para poder acceder al tercer cupo clasificatorio para la Copa Sudamericana.

Pablo Peirano en Nacional vs Inter Copa Libertadores en el Gran Parque Central.jpg Pablo Peirano en Nacional vs Inter por Copa Libertadores en el Gran Parque Central FOTO: AFP

Pensando en el partido del domingo, el entrenador deberá analizar qué equipo coloca, luego de probar dos variantes ante Inter.

Una de ellas fue en el sistema táctico de la Libertadores, dejando la línea de 3 para jugar con 4-2-3-1.

Y la en la alineación. Peirano colocó a Mauricio Pereyra y a Diego Romero como titulares, pero su plan no dio el resultado esperado.

Este sábado, en el último movimiento previo al partido, el entrenador definirá esas cuestiones.

El probable equipo de Nacional, aún a la espera de la recuperación de los futbolistas tras el esfuerzo del jueves, podría ser con Luis Mejía, Lucas Morales, Paolo Calione, Julián Millán y Gabriel Báez; Christian Oliva y Luciano Boggio, Lucas Villalba o Jeremía Recoba, Nicolás López, Diego Romero o Rómulo Otero, y Diego Herazo.