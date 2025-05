La "tristeza" de Lucas Villalba por la derrota de Nacional y la eliminación en Copa Libertadores y lo que dijo de su posible lesión

Lo que dijo Lucas Villalba tras el partido Nacional vs Inter

A Lucas Villalba lo frenaron con golpes en Nacional vs Inter.jpg A Lucas Villalba lo frenaron con golpes FOTO: AFP

"Tristeza. La verdad que nosotros teníamos mucha fe, hicimos un buen partido, tuvimos muchas ocasiones... Pegaron en el palo, no quiso entrar, pero bueno, me quedo con el esfuerzo del grupo que dejamos todo, la verdad que dejamos todo. No creo que ninguno se haya guardado nada así que a muerte con mis compañeros y a seguir pensando en lo que viene", comenzó explicando a ESPN.