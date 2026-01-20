Dólar
/ IMPUESTOS

Cuáles son las nuevas franjas de aportes de IRPF e IASS en 2026 y el nuevo valor de la BPC

El Poder Ejecutivo fijó el nuevo valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones por inflación y no por la evolución de los salarios

20 de enero 2026 - 18:56hs
Declaración de IRPF
Declaración de IRPF

El Poder Ejecutivo informó este martes el aumento de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) a $ 6.864 —con validez desde el 1º de enero de 2026— desde los $ 6.576 del año pasado, una suba de 4,38%.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía (MEF) señaló que se retomó el criterio de ajuste de la BPC en función de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), tal como había sucedido hasta el 2020.

Añadió que luego de considerar la baja pronunciada de la inflación hacia el cierre de 2025 —que registró una variación anual de 3,65%— y que la inflación esperada para 2026 se sitúa en torno a 4,5%, se resolvió hacer uso de la facultad prevista en el artículo tercero de la Ley N.º 17.856 que permite ajustar hasta un 20% por encima de la variación del IPC.

La BPC es la unidad de referencia que está detrás del cálculo de las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y que también se utiliza para el pago de distintas prestaciones sociales o becas de estudio.

Las nuevas franjas de IRPF

Con el nuevo ajuste, la franja mínima de aportes de IRPF pasa de $ 46.032 a $ 48.048. Esto significa que los haberes mensuales por debajo de este importe no estarán alcanzados por el impuesto.

Embed

La primera franja con aportación -de 7 a 10 BPC- quedó fijada desde $ 48.049 hasta $ 68.640. La tasa de aporte para esta franja es del 10%.

La franja siguiente es desde $ 68.641 hasta $ 102.960, con un descuento del 15%.

En tanto, los ingresos mensuales superiores a $ 789.361 (más de 115 BPC) estarán gravados al 36%, la tasa más alta del impuesto, por la parte que exceda ese importe.

IASS: cuáles son las nuevas franjas a partir de enero

Con el ajuste de la BPC también se modifica el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

El mínimo no imponible, con retroactividad al 1° de enero, pasa de $ 59.184 a $ 61.776, que equivale a 9 BPC en el mes. Los ingresos por pasividades que son inferiores a ese importe no están alcanzados por el IASS.

Embed

En tanto, las pasividades mensuales que van entre $ 61.777 y $ 102.960 (15 BPC mensuales) estarán gravadas a una tasa de 6%.

La franja entre $ 102.961 y $ 343.200 (50 BPC mensuales) tributa a 24%.

Por su parte, quienes superan los $ 343.201 (más de 50 BPC) están gravadas a 30%, que es la tasa más alta del impuesto.

