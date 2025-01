"Cuando se produce una desigualdad intergeneracional, donde a los más viejos les va mejor que a los más jóvenes, se genera una percepción de que el sistema está manipulado"

BBC Mundo habló con él en el marco del Hay Festival de Cartagena, que este año realiza su versión número 20 en esa ciudad del caribe colombiano.

¿Por qué el costo de pedir dinero prestado, es decir, las tasas de interés, son tan importantes en nuestras vidas?

Todas nuestras actividades económicas y financieras ocurren en el tiempo y tienen consecuencias en algún momento en el futuro; actividades como individuos, pero también como sociedad, como una economía en su conjunto.

Necesitamos algo que coordine esas acciones y eso es la tasa de interés o el precio del tiempo.

Es lo que establece el valor de algo hoy y el valor de algo en el futuro, por lo tanto, la tasa de interés influye en nuestras decisiones.

Lo ideal sería tener una correcta tasa de interés, por decirlo de alguna manera, que coordine nuestras decisiones sobre el ahorro, el gasto y la inversión, en relación a nuestro consumo deseado para el futuro.

Cuando tomas la decisión de comprarte un auto o irte de vacaciones, lo que está implícito en esa decisión es el precio del tiempo.

Si te presto dinero y me pagas de inmediato, no ha pasado tiempo entre esas dos actividades. No hay un cobro de interés porque no ha pasado el tiempo.

Por eso la tasa de interés está directamente relacionada con el tiempo; tambié tiene que ver con el nivel de riesgo, pero principalmente depende del tiempo.

En su último libro, sostiene que las tasas de interés extremadamente bajas no sólo crean burbujas, sino también generan un débil crecimiento económico, alto endeudamiento, mayor desigualdad. ¿Por qué?

Lo que yo argumento en el libro es que las tasas de interés extremadamente bajas, que prevalecieron hasta hace tres años, y que han sido las más bajas en la historia, parecen estar acompañadas por todo eso que usted menciona.

Y no solo eso.

Las tasas extremadamente bajas aumentan la percepción de que el sistema económico se está volviendo cada vez más injusto.

La gente suele pensar que las tasas de interés altas promueven la desigualdad, pero no es así.

Si hay una persona que necesita desesperadamente un préstamo y hay tasas altas, eso genera claramente una desigualdad.

Pero si hay tasas distorsionadas, tasas de interés extremadamente bajas, también generan desigualdad.

¿Cómo se explica eso?

Porque, por ejemplo, se hace más difícil ahorrar para tu jubilación. Tasas de interés muy bajas llevan a una mala asignación del capital, obtienes un menor crecimiento de la productividad y los ingresos.

Estos son asuntos más complejos, pero pareciera que la gente no le ha estado prestando la atención adecuada.

Las generaciones más recientes de economistas no han pensado profundamente sobre este tema y es por eso que escribí el libro.

La tasa de interés es el precio más importante que sustenta al sistema capitalista. Si te equivocas con ese precio, el sistema comenzará a fallar.

Getty Images El historiador financiero critica la política de tasas de interés ultra bajas impulsadas por presidentes de la Reserva Federal como Ben Bernanke (en la foto), Janet Yellen, y Jerome Powell.

¿Piensa que las bajas tasas de interés influyeron en la crisis de las hipotecas tóxicas que comenzó en 2007 en EE.UU.?

Hasta cierto punto la crisis financiera global fue estimulada por las bajas tasas de interés en los primeros años de este siglo.

Los hogares se endeudaron, pero los gobiernos también, pidiendo más y más y más dinero prestado.

¿Y eso qué significa?... Que los gobiernos piden prestado, gastan, y eso es popular mientras dura, pero cuando las tasas suben y esa deuda debe ser pagada, el costo para la sociedad es alto.

¿A quiénes benefician las tasas muy bajas?

Esto es contraintuitivo: los que más se benefician de las tasas de interés bajas son los más ricos, porque tienen más activos inmobiliarios, activos financieros.

Cuando las tasas bajan, el valor de las propiedades y de los activos financieros aumenta.

Los que más se benefician son los que trabajan en el sector financiero o aquellos que tienen acceso a los préstamos en Wall Street.

Las tasas bajas les permiten comprar empresas pidiendo préstamos para después venderlas en algún momento a un precio mayor.

Obviamente si bajas el costo de pedir prestado, estas transacciones financieras se vuelven más rentables, beneficiando a la parte más rica de la sociedad. Y eso ocurre a expensas de los más pobres.

Cuando hay ganancias, las ganancias tienen que venir de algún lado. Las ganancias pueden venir de dos lados: aquellas que consiguen los más ricos de los más pobres, y las ganancias en el presente con costos a futuro.

Hay una suerte de costo intergeneracional.

Por ejemplo, Estados Unidos ha más que duplicado la deuda de su gobierno. El problema es que esa deuda debe ser pagada o se producirá un default y en ese caso alguien tendrá que pagar el costo.

Getty Images Los ricos son los que más se benefician de la bajas tasas de interés, dice Chancellor.

Tuvimos alrededor de una década de tasas de interés muy bajas después de la gran crisis financiera y muchos defienden que el dinero barato permitió estimular el crecimiento y salir de la crisis

Se podría decir que la crisis se acabó por eso, que evitamos caer en una gran depresión, que el desempleo bajó.

Es razonable decir que si no se hubieran implementado esas políticas algo bastante malo habría ocurrido.

Lo que yo argumento es que las tasas ultra bajas extendieron la lenta recuperación económica.

La Gran Depresión fue mala, pero hacia el final de los años 30, EE.UU. retornó a su previa tendencia de crecimiento económico, mientras que después del 2008 nunca regresamos. Lo mismo ha ocurrido en Europa.

Mi punto es que en la medida que hemos estado saliendo del período de tasas extremadamente bajas en el último par de años, aquellos problemas que lograste contener, es probable que regresen.

En mi opinión, los problemas que tenemos de alta valoración de los activos, el bajo nivel de ahorro, y el alto endeudamiento, no son problemas que van a desaparecer, van a regresar.

Y ya lo hemos estado viendo en, por ejemplo, el estallido de la burbuja inmobiliaria en China.

Pero si la mayoría de los países bajó las tasas para estimular la economía después de la crisis financiera y se logró una recuperación, ¿estaban todos equivocados?

El efecto positivo es que aliviaron el impacto de la crisis financiera y bajaron el desempleo. Aparte de eso, pienso que las desventajas superaron a las ventajas.

¿Por qué todos lo hicieron?, porque los economistas no entendían realmente lo que estaban haciendo. No entendían la naturaleza del sistema.

He escrito sobre historia financiera por décadas y trabajé en un gran banco de inversión.

La mayoría de quienes están en el mundo de las inversiones tienden a estar de acuerdo con el principal argumento de mi libro. Y ese argumento difiere del consenso académico.

¿Hay actualmente una burbuja en las bolsas?

Los mercados han repuntado muy fuertemente, especialmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero este es un mal repunte del mercado.

El mercado de valores actualmente está muy reducido, liderado por un puñado de empresas.

Están todas las condiciones que hacen que uno pueda anticipar una fuerte caída o incluso un desplome de los mercados en algún momento.

¿Cuándo va a estallar la burbuja del mercado de valores?, ¿cuándo va a llegar la próxima crisis?

He estado invirtiendo en los mercados por mucho tiempo, uno se equivoca, pero es muy probable que estemos cerca del fin de esta racha alcista del mercado.

Getty Images Chancellor argumenta que hay una burbuja en los mercados de valores. "Es probable que estemos cerca del fin", dice.

Me estaba preguntando sobre los efectos políticos que ha generado en los últimos años la política de bajas tasas de interés. ¿Cree usted que ha incentivado el populismo?

Si creas un ambiente financiero donde los ingresos no crecen, donde no puedes comprar una casa, donde es difícil ahorrar para la jubilación, donde parece que a algunas personas les va mucho mejor que a otras, se va a generar resentimiento.

Especialmente cuando se produce una desigualdad intergeneracional, donde a los más viejos les va mejor que a los más jóvenes, se genera una percepción de que el sistema está manipulado. Eso va a crear insatisfacción, y debería ser así.

Francamente, ¿qué puede uno decir?

Si políticas equivocadas han creado malos resultados y esos malos resultados no se resuelven, por supuesto que debería haber algo de frustración que se expresa a través de lo que la gente llama populismo.

Las bajas tasas de interés han influido incluso en la frustración en contra de la globalización.

¿Y cuál es el mejor enfoque para evitar eso desde la política monetaria?

Hay que avanzar hacia la normalización de las tasas de interés, que es algo que se ha estado haciendo. Hay que ser muy cuidadosos de que en este proceso los problemas no exploten.

He estado con el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, antes de que participara en política. Le agradecí en mi libro porque me ayudó un poco.

He discutido estos temas con él y lo que me parece interesante es que Bessent trabajaba en el mundo de los fondos de inversión de alto riesgo y parece entender bastante bien los asuntos sobre los que que yo escribo.

Él entiende, él debe entender lo frágil que es la situación y eso me parece una buena cosa.

Getty Images Chancellor confía en la visión financiera de Scott Bessent, el nuevo secretario del Tesoro del gobierno de Trump.

Usted dice que guiada por la mano invisible del mercado, la tasa de interés encontraría su nivel natural. ¿De verdad cree que la mano invisible resolverá el tema de las tasas de interés?

La mano invisible se refiere a que los individuos tomen decisiones colectivas en vez de ser guiados.

La tasa de interés debe ser fijada por el mercado porque solamente en el mercado se va a reflejar el precio del tiempo, el precio del ahorro, el gasto y la inversión de toda una comunidad.

¿Y podemos confiar realmente en el mercado para hacer eso?

La gente tiene un problema con lo que ellos llaman mercado, pero ¿qué es el mercado?, es una toma colectiva de deciones.

Diría que el mercado va a generar una mejor respuesta, en vez de un grupo de personas sentadas en una sala de comité en la Reserva Federal de Washington decidiendo cuál es la principal tasa de interés.

Si tengo que elegir entre una decisión colectiva que se expresa en el mercado, o la decisión de un grupo de banqueros centrales, voy a decir que el mercado va a tomar una mejor decisión.

