12 preguntas que deja el Mundial 2026, desde el cambio de nombre de Chequia al hijo argelino de Zidane

Decir que el Mundial no es solo fútbol suena a cliché y tiene olor a naftalina, pero la verdad es que es así. Cada cuatro años, esta expresión global del deporte más popular del mundo trae, además de un container de partidos y un fervor inusitado, un recordatorio para las mases de la manera en la que el tiempo cambia la configuración de los países, evidencia los avances o retrocesos de la geopolítica y casi que da cuenta cómo se van moldeando algunas sociedades.

Este Mundial del 2026 , precisamente, trae varios cambios de nombre para algunos países, preguntas en torno a los debuts oficiales y algunas peculiaridades a las que vale la pena pasar raya. Y para eso existe esta nota: para despejar doce dudas que quedan ahora que la primera fecha ya terminó y la segunda está en marcha.

Una de las primeras asociaciones atadas a la clasificación de la República Democrática del Congo es que sería el primer mundial de la nación africana, un dato certero si se tiene en cuenta su nombre actual, pero no si se echa un vistazo a su historia: el país compitió en el torneo de Alemania Occidental en 1974 bajo el nombre de Zaire , que fue como se llamó oficialmente entre 1971 y 1997 bajo el régimen del dictador Mobutu Sese Seko. No le fue muy bien: perdió los tres partidos, uno de ellos 9 a 0 frente a Yugoslavia, una de las goleadas más abultadas de la historia de los mundiales. Por el momento, al sucesor le alcanzó un partido para mejorar esa marca.

No. El otro Congo vecino, más pequeño y cuya capital es Brazzaville, nunca participó del mundial. Pese a eso, Los Diablos Rojos, como se conoce a su selección, llegaron a salir campeones de la Copa África en 1972. Algo es algo.

¿Por qué República Checa ahora se llama Chequia?

Kamogelo Sebelebele y Vladimir Coufal en el partido entre Sudáfrica y Chequia por el Mundial 2026 Foto: AFP

Desde 2016, República Checa se decantó por la versión más corta de su nombre para su uso oficial, una decisión práctica para posicionar la marca país de una nación que, desde la disolución de Checoslovaquia en 1993, utilizó su nombre formal, que es como si España utilizara Reino de España o Francia República Francesa. Aunque el cambio ante la ONU se aprobó ese mismo año, el proceso de incorporación al resto de los escenarios fue un poco más lento. Al propio gobierno checo le tomó años convencer a su población y organismos internacionales como la UEFA o la FIFA, por ejemplo, adoptaron formalmente el nombre Chequia para sus torneos a finales de 2022.

¿Por qué Holanda ya no es Holanda y cuáles son los otros Países Bajos?

Hinchas de Países Bajos Foto: Aric Becker/AFP

Es que, en realidad, Holanda nunca fue un todo, sino apenas una parte: es el nombre de dos (Holanda del Norte y del Sur) de las doce provincias que componen los Países Bajos. Dado el peso de sus ciudades —Ámsterdam, La Haya y Rotterdam—, la región se quedó con la popularidad global y pasó a ser un sinónimo del país entero. Pero es un error y el gobierno neerlandés buscó empezar a remediarlo a partir de 2020. De hecho, estrictamente los Países Bajos engloban a otra selección que también participa del Mundial 2026: Curazao, país autónomo neerlandés.

¿Por qué el hijo de Zinedine Zidane juega en Argelia y no en Francia?

Luca Zidane en la selección de Argelia

El debut de la selección argentina dejó un histórico hack-trick de parte de Lionel Messi, y quien lo sufrió fue un arquero con apellido ilustre: Luca Zidane, hijo del mítico Zizou. Sin embargo, la meta que Zidane defiende no es la francesa, sino la argelina. Luca, segundo hijo de la leyenda gala, nació en Marsella y llegó a defender a la selección de Francia en torneos juveniles, pero optó por Argelia para su paso a la mayor en busca de más oportunidades y por la herencia familiar: Smaïl Zidane, su abuelo y padre de Zinedine, nació en Argelia y emigró a Francia en la década de los 50 debido a la situación política del país africano. Luca debutó oficialmente con los Zorros del desierto en 2025.

¿Cuántos jugadores integran selecciones de países en los que no nacieron?

Achraf Hakimi debutó con Marruecos en 2016 a los 17 años. Getty Images

Este mundial tiene cifra récord en ese sentido: 289 futbolistas juegan por selecciones distintas del país en el que nacieron, más del 23% de los jugadores que participan del torneo. El premio se lo lleva Curazao: 25 de 26 jugadores no nacieron en esa isla. Lo siguen el Congo (18), Bosnia (16), Haití y Argelia (16) y Marruecos (15). El caso de Marruecos, además, tiene una particularidad que se dio en su debut frente a Brasil: fue la primera selección en la historia de los mundiales que jugó un partido con once jugadores nacidos fuera de ese país. ¿Y Uruguay? Nosotros también aportamos para esa lista: Fernando Muslera nació en Argentina y Rodrigo Salazar en España.

¿Cuántos países debutantes tiene este mundial?

El portero de Cabo Verde logró atajadas determinantes ante España. Getty Images

Cuatro. Uzbekistán, Cabo Verde, Curazao y Jordania.

¿Cuál será el partido con menor población involucrada?

Las pausas de hidratación de la selección uruguaya ante Arabia Saudita Foto: AFP

El de este domingo: Uruguay contra Cabo Verde. Con nuestros 3 millones y medio de habitantes, y los poco más de 500 mil de la isla volcánica, será el partido "menos poblado" de la historia de los mundiales. Desbancamos el récord anterior, que lo tenía el partido entre Croacia e Islandia de Rusia 2018.

¿Quiénes son los nepobabies del mundial?

EFE

Está lleno. Estos son algunos de los más destacados: Giuliano Simeone (hijo del Cholo), el campeón argentino Alexis Mac Allister, Marcus Thuram (hijo de Liliam), Timothy Weah (hijo de George), el mencionado Luca Zidane y, particularmente, está el caso noruego. Tres hijos de seleccionados noruegos que disputaron juntos el mundial de 1994 en Estados Unidos están jugando este año: la estrella Erling Haaland (hijo de Alf-Inge Haaland), Alexander Sørloth (hijo de Goran Sørloth) y Kristian Thorstvedt (hijo de Erik Thorstvedt).

¿Hay hermanos que juegan por selecciones diferentes?

Sí. Los uruguayos recordamos el caso de los hermanos Kevin-Prince y Jerome Boateng, que en el mundial de Sudáfrica jugaron por Ghana y Alemania respectivamente, dado que el enfrentamiento contra el primero resultó en uno de los hitos modernos del fútbol uruguayo. Sin embargo, este mundial no tiene una sino tres parejas de hermanos en la misma situación. La más famosa es la de los hermanos Nico e Iñaki Williams, figuras del Athletic Bilbao, que juegan por España y Ghana, respectivamente. También están Guéla y Désiré Doué, que juegan por Costa de Marfil y Francia, y Harry y John Souttar, que defienden a Australia y a Escocia.

¿Por qué la bandera de Arabia Saudita es la única que no toca el piso cuando aparece en el comienzo de los partidos?

En el debut con Uruguay, algunos notaron que la bandera árabe no quedó reposando sobre el campo de juego al inicio como sí sucede con las demás en el resto de los partidos. La razón es estrictamente religiosa: en la bandera está impresa la Shahada (el credo islámico) y la espada, símbolos sagrados que según la ley saudí no pueden tocar el suelo jamás, ni ser izados a media asta o hasta imprimirse en objetos desechables. La inscripción de la bandera dice No hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta.

¿Por qué Turquía ahora se llama Türkiye?

EFE

El cambio oficial es para el idioma inglés: fue una campaña del presidente turco Recep Tayyip Erdogan lanzada en 2022 para que se deje de mencionar al país como Turkey, que significa pavo o refiere a una persona estúpida o de pocas luces. Después de que Naciones Unidas aceptara el cambio, Erdogán justificó que "Türkiye es la mejor representación y expresión de la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco". El pedido de Turquía fue para su uso global, pero oficialmente solo cambió para aquellos idiomas que lo llamaban Turkey. Usted, del otro lado, puede seguir diciéndole como siempre.