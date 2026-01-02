Con candidatas al Oscar, éxitos de Cannes y un estreno uruguayo, el Festival de Cine de José Ignacio anunció su programación 2026

El Festival de Cine de José Ignacio será entre el 24 de enero y el 1 de febrero

El Festival de Cine Internacional de José Ignacio (JIIFF, por la sigla en inglés de José Ignacio International Film Festival) presentó este viernes la programación de su edición 2026, la número 16 de su trayectoria . El festival, que tendrá lugar entre el sábado 24 de enero y el domingo 1 º de febrero, incluye en su grilla a un estreno uruguayo, algunas candidatas al Oscar, y películas que vienen de ser elogiadas en el festival de Cannes.

El JIIFF ofrecerá algunas de las películas más esperadas del año con funciones gratuitas en tres locaciones de José Ignacio: la Bajada de los Pescadores, el Pavilion VIK, y la Bodega Oceánica José Ignacio, que desde hace algunos años son los hogares del evento.

Nueve largometrajes se proyectarán a lo largo del festival , con seis de ellos participando de la competencia central del evento. Además, hay una selección de siete cortometrajes que tienen su lugar en la programación, donde se estrenarán por primera vez.

PICNIC! Las mejores películas 2025 (y un poco de amabilidad) recomendadas por Picnic

TELEVISIÓN VTV dejó de emitirse en los cables de Montevideo y se pasa al streaming: qué pasará con el canal, el básquet y el Carnaval

El ganador de la competencia de cortos, como en los últimos años, tendrá como uno de sus premios un viaje al Festival de Cannes 2026, incluyendo la participación en las actividades del espacio de cortometrajes del evento francés. Además, desde 2025, el JIIFF es parte de la lista de festivales internacionales de cine que califican a los premios Oscar, por lo que la ganadora del Premio Diciembre podrá ser considerada por los premios más famosos del cine para sus tres categorías de cortos (ficción, documental y animación).

Las nueve películas que se verán en el Festival de Cine José Ignacio y la agenda de funciones

La única opción

Embed - LA UNICA OPCION (trailer HD subtitulado)

La apertura de la edición 2026 del JIIFF será con esta película surcoreana que viene llamando la atención en el hemisferio norte durante los últimos meses, y que se predice que será una de las más firmes candidatas a Mejor película internacional en los próximos Oscar (si no además a algún premio adicional). Dirigida por Park Chan-wook, uno de los autores más ilustres y destacados del cine del país asiático que en los últimos años se convirtió en una potencia cultural mundial, la película sigue a un empleado de la industria papelera que luego de quedarse sin trabajo en su mediana edad, decide tomar medidas drásticas para eliminar a su competencia en la búsqueda de un nuevo empleo.

Se proyectará el 24 de enero en la Bajada de los Pescadores, a las 19 horas.

The Souffleur

Embed - Trailer de The Souffleur subtitulado en español (HD)

Esta es una película internacional: transcurre en un hotel en Austria, su director es el argentino Gastón Solnicki, y está protagonizada por el estadounidense Willem Dafoe, que estará en José Ignacio junto a Solnicki para presentar la película ante el público local. Dafoe encarna al encargado de un hotel que debe enfrentar algunos sacudones personales mientras sus jefes imponen cambios y algunos visitantes que llegan a su lugar de trabajo ponen todo patas arriba.

Se podrá ver el domingo 25 de enero en el Pavilion VIK, en dos funciones, a las 19.30 y a las 23 horas.

Woman and child

MV5BYWM5MTJhMDEtZDQzNS00YjEyLTllNTMtNzU4MjY4ZmI5MDNkXkEyXkFqcGc@._V1_

Película iraní que pasó por el último festival de Cannes, narra la historia de una enfermera de 40 años con un hijo adolescente. El vínculo entre ambos se tensará y pondrá a prueba en un contexto de desafíos personales y sociales que afectarán a esta pequeña familia.

La película tendrá dos funciones en el Pavilion VIK: el lunes 26 a las 19.30 horas, y el martes 27 a las 11.

Amélie y los secretos de la lluvia

Embed - AMELIE Y LOS SECRETOS DE LA LLUVIA - TRAILER OFICIAL

En los últimos años, el JIIFF se ha asegurado de tener en su programación un largometraje animado. Este filme franco-belga es el que cumple esa consigna este 2026. Amélie se llama la niña protagonista de esta aventura, una pequeña inmigrante japonesa a la Bélgica de posguerra que descubrirá algunos de los secretos de su familia y de la naturaleza, de la mano de su niñera.

La proyección será en el Pavilion VIK el martes 27 a las 15 horas.

Un poeta

Embed - UN POETA I Tráiler oficial I Estreno nacional 28 de agosto (2025)

La relación entre un poeta frustrado y una adolescente humilde con potencial para esa rama de la literatura es el eje de esta película colombiana, un drama con toques de comedia que también pasó por Cannes en 2025 y le valió a su director Simón Mesa Soto un premio especial en la categoría Una cierta mirada.

Un poeta tendrá dos funciones: martes 27 a las 19.30, y jueves 29 a las 11. Ambas proyecciones serán en el Pavilion VIK.

El agente secreto

Embed - EL AGENTE SECRETO | Tráiler oficial | En cines en febrero

El actor Wagner Moura (conocido por sus trabajos en películas como Tropa de elite y la serie Narcos) encarna a un profesor universitario que llega a la ciudad de Recife para pasar el verano con su hijo, con el trasfondo de la dictadura que gobernó Brasil en la década de 1970. Al llegar a la ciudad norteña, descubre que algunos de sus nuevos vecinos lo están mirando con demasiada atención, y que se ha convertido en el blanco de algunas figuras vinculadas al gobierno. Otra de las candidatas a los Oscar del año que viene.

El pase de El agente secreto por el JIIFF será en la Bodega Oceánica José Ignacio, el miércoles 28 a las 19 horas.

Urchin

Embed - URCHIN | TRÁILER V.O.S.E. | 14 DE NOVIEMBRE ESTRENO EN CINES

Un indigente londinense que intenta rearmar su vida y escapar a la debacle es el protagonista de esta historia, que está dirigida por el actor británico Harris Dickinson, que debuta aquí detrás de cámaras.

Se podrá ver en el Pavilion VIK en dos funciones el 29 de enero, a las 19.30 y 23 horas.

Un futuro brillante

Embed - A BRIGHT FUTURE - Official Trailer (2025)

La segunda película de la cineasta uruguaya Lucía Garibaldi tendrá su estreno nacional en el JIIFF, luego de pasar por festivales internacionales y recibir un premio en el festival de Tribeca en Nueva York. Ambientada en un misterioso futuro distópico, la película sigue a Elisa, una joven que ha recibido el premio que todos esperan en este mundo devastado: un viaje al Norte, la tierra prometida. Sin embargo, Elisa no quiere viajar, y todo su entorno se verá sacudido por esta decisión.

Con dos funciones y la presencia del equipo de la película, Un futuro brillante se verá en el Pavilion VIK el 30 de enero, a las 19.30 y a las 23 horas.

Sirat

Embed - Sirat: Tráiler oficial | Festival de cine de Cannes | Movistar Plus+

Dirigida por el español Oliver Laxe, otra de las protagonistas de la inminente temporada de premios y reconocida como una de las películas del 2025, se ambienta en el mundo de la música electrónica, y sigue a un padre junto a su hijo que viajan al desierto de Marruecos para sumarse a una caravana de viajeros en dirección a una fiesta para encontrar a su hija, que desapareció en otra de estas fiestas clandestinas meses atrás.

Se verá en la bajada de los pescadores el 31 de enero, a las 19 horas.