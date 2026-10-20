Después de ser vista acompañada en Brasil, Julieta Prandi rompió el silencio: "Gracias por preocuparse"

La modelo y conductora argentina Julieta Prandi respondió a los rumores que surgieron después de que se viralizara una foto suya junto a un hombre en las playas de Brasil .

En medio de las repercusiones por su separación de Emanuel Ortega , aclaró el vínculo con su acompañante a través de las redes sociales, luego de que la imagen despertara especulaciones sobre su situación sentimental.

La fotografía comenzó a circular el sábado y fue difundida por la cuenta de X del programa LAM . En la postal, Prandi aparece descansando en una reposera junto a un hombre, mientras disfruta de su estadía en el país vecino.

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Ante los comentarios que generó la publicación, Prandi respondió en X y aclaró quién era el hombre que la acompañaba. "Sí, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse", escribió la conductora, en un mensaje con el que desmintió las versiones que sugerían un nuevo romance.

Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse. — Julieta Prandi (@JPrandiOficial) October 17, 2026

El viaje se produjo después de que la modelo anunciara el final de su relación con Emanuel Ortega, con quien había estado en pareja durante seis años. Ambos se habían casado el 15 de septiembre, pero la ruptura se conoció el 12 de octubre, apenas 27 días después de la boda.

"No sé cómo estoy"

El cantante Emanuel Ortega habló sobre su separación de y manifestó su malestar por la exposición mediática que tuvo la ruptura. En una entrevista con SQP, pidió mantener los motivos de la separación en el ámbito privado.

"No sé cómo estoy", respondió cuando le preguntaron por su estado anímico. También cuestionó la exposición pública de una situación personal: "Cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí y verte en un barro que no elegiste", continuó.

Consultado sobre las razones de la ruptura, el músico evitó dar detalles: "Perdón, no es algo que yo quiera hablar frente a una cámara". Además, se refirió a los seis años que compartió con la conductora: "Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé, que respeto y que eligió hacer las cosas como las eligió".

Ortega también rechazó que su familia haya buscado intervenir públicamente en el conflicto y expresó preocupación por las personas involucradas en las versiones que circularon. "No hay un escándalo, pasó algo entre dos personas, tiene que quedar entre dos personas", concluyó.