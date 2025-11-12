Disney+ anunció un cambio sorpresivo en sus planes que afecta el acceso a ESPN: de qué se trata y en qué fecha sucederá
El cambio comenzará a regir a partir de las próximas semanas y afecta a los usuarios del plan básico
12 de noviembre 2025 - 11:42hs
La plataforma Disney+ es una de las principales en el mercado del streaming mundial, y en buena medida se debe a las numerosas empresas subsidiarias que incluye y sus productos originales, entre las que se encuentra ESPN, la cadena deportiva.
Actualmente, buena parte de los contenidos de ESPN estaban a disposición de todos los usuarios de la plataforma del ratón, sea cual sea su plan; sin embargo, eso cambiará a partir de diciembre.
Según anunció Disney+ en un comunicado que envió a sus suscriptores, a partir del 11 de diciembre la suscripción básica ya no incluirá una selección de canales de ESPN e ESPN3. Según el comunicado, esto no afectará el precio ni las fechas de facturación, pero se dejarán de poder ver esas señales.