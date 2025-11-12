Disney+ anunció un cambio sorpresivo en sus planes que afecta el acceso a ESPN: de qué se trata y en qué fecha sucederá

La plataforma Disney+ es una de las principales en el mercado del streaming mundial, y en buena medida se debe a las numerosas empresas subsidiarias que incluye y sus productos originales, entre las que se encuentra ESPN, la cadena deportiva.

Actualmente, buena parte de los contenidos de ESPN estaban a disposición de todos los usuarios de la plataforma del ratón, sea cual sea su plan; sin embargo, eso cambiará a partir de diciembre.

Según anunció Disney+ en un comunicado que envió a sus suscriptores, a partir del 11 de diciembre la suscripción básica ya no incluirá una selección de canales de ESPN e ESPN3. Según el comunicado, esto no afectará el precio ni las fechas de facturación, pero se dejarán de poder ver esas señales.

1699537630085.webp Disney en Tik Tok Los canales de ESPN e ESPN3 seguirán estando disponibles como parte de Disney+ Premium, que actualmente en Uruguay tiene un costo de 29,99 dólares por mes, o una opción anual de 279,99 dólares.

El plan básico cuesta actualmente 12,49 dólares por mes, y la opción anual es de 103,99 dólares. En su plataforma, Disney+ incluye hoy por hoy los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, Fox, FX y más.