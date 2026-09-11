Dos documentales con imágenes de archivo sobre el atentado a las Torres Gemelas para ver en Netflix Uruguay

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , Netflix tiene en su catálogo dos series documentales que reconstruyen el ataque contra las Torres Gemelas , sus antecedentes y las consecuencias que tuvo para Estados Unidos .

Se trata de Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo y Cacería implacable: Osama bin Laden , producciones que abordan el episodio desde perspectivas diferentes a través de material de archivo.

Disponibles en Netflix Uruguay , también incluyen testimonios y entrevistas que permiten dar cuenta de momentos claves de uno de los acontecimientos que marcaron la historia de inicio del siglo XXI .

Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo

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Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo comienza con el crecimiento de Al Qaeda y la trayectoria de Osama bin Laden antes de los ataques. A través de imágenes de archivo, testimonios y entrevistas, reconstruye el contexto en el que se desarrollaron los atentados contra las Torres Gemelas y las investigaciones posteriores.

Estrenada en 2021, uno de los ejes es la respuesta del gobierno de George W. Bush, que puso en marcha una nueva estrategia de seguridad y lanzó la llamada "guerra contra el terrorismo". La producción aborda la intervención militar estadounidense en Afganistán y las operaciones contra Al Qaeda.

Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo Netflix

Los capítulos también muestran las consecuencias de aquellas decisiones dentro y fuera de Norteamérica. El relato incluye las investigaciones sobre las fallas de inteligencia previas a los ataques, las nuevas medidas de vigilancia y el impacto de las intervenciones militares.

Ficha técnica de Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo

Título original: Turning Point: 9/11 and the War on Terror

Estreno: 1 de septiembre de 2021

Género: Documental / historia

País: Estados Unidos

Episodios: 5

Dirección: Brian Knappenberger

Productora: Luminant Media

Plataforma: Netflix

Cacería implacable: Osama bin Laden

Por su parte, Cacería implacable: Osama bin Laden centra su trama en la investigación que llevó adelante la CIA para localizar al líder de Al Qaeda después de los atentados de 2001.

De sólo tres episodios, reconstruye la búsqueda a partir de entrevistas con agentes de inteligencia, material de archivo y testimonios de personas que participaron en distintas etapas de la operación.

Cacería implacable: Osama bin Laden Netflix

El relato comienza con la identificación de Osama bin Laden como uno de los principales objetivos de Estados Unidos. Los investigadores siguieron durante años diferentes pistas para determinar dónde se encontraba y reconstruir la red de personas que lo protegía.

Uno de los momentos abordados es la operación de Tora Bora, en Afganistán, donde las fuerzas estadounidenses intentaron capturar al dirigente de Al Qaeda. La búsqueda continuó después de que bin Laden lograra escapar.

Ficha técnica de Cacería implacable: Osama bin Laden