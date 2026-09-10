Los Auténticos Decadentes llevan 55 personas al Auditorio del Sodre y quieren hacer un trencito con música clásica

Durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador, los integrantes de Los Auténticos Decadentes, Cucho Parisi y Mosca Lorenzo, junto al director de la orquesta, Nacho Algorta , ofrecieron detalles sobre el despliegue técnico y artístico que llegará a Montevideo. El show, que promete una relectura orquestal de sus grandes éxitos, marca un hito en la carrera de la banda al ser la primera vez que presentan este formato en un teatro cerrado de las características del Auditorio Adela Reta.

Al ser consultados sobre el proceso de transformar canciones asociadas históricamente a la fiesta y al desenfreno en piezas de lenguaje sinfónico, Cucho Parisi explicó que la esencia de la banda siempre ha sido la "incorrecta" y la búsqueda de nuevos horizontes.

"Las canciones son canciones y, cuando se desarman, nos encontramos con algo nuevo. El desafío es ir desarmándolas para encontrar pedacitos de diferentes cosas que se traducen al lenguaje orquestal. Las orquestas también pueden ser divertidas; se puede armar un trencito con una orquesta ", señaló Parisi.

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Por su parte, Mosca Lorenzo destacó que este proyecto funciona como un "refresco" necesario ante la proximidad de los 40 años de trayectoria de la banda. "Es volver a entrarles a las canciones desde otro lado. No tenemos problemas en versionar nuestro repertorio porque somos complacientes con el público; sabemos que la gente nos contrata porque quiere escuchar esos temas, pero nos gusta que se vayan felices con una propuesta distinta" , agregó.

El valor de la permanencia: 40 años de autogestión

En un mercado musical donde predominan las figuras solistas y las carreras efímeras, los integrantes de Los Auténticos Decadentes reflexionaron sobre la longevidad de su sociedad. Según Parisi, la clave reside en la jerarquización del proyecto colectivo.

"Hay que poner siempre por delante de las individualidades al proyecto. Si al proyecto le va bien, después será bueno para cada uno. Los egos estúpidos son los que terminan diluyendo a las bandas. Nosotros aprendimos que, tras 40 años, lo más importante es la unión y el disfrute", afirmó el músico.

Asimismo, recordaron sus inicios en la década de los 80, una época que describieron como "caótica y marginal", muy alejada de la profesionalización actual de la industria. "En aquel entonces, los lugares eran un desastre, sonaba todo mal y éramos todos jóvenes buscando un lugar. De esa deformidad salieron bandas como Los Pericos, Sumo, Virus y Soda Stereo. Fue una época dorada que, en su momento, no dimensionamos", rememoró Parisi.

Durante la entrevista, los músicos dedicaron un espacio para recordar al maestro Rubén Rada, con quien trabajaron recientemente en un disco colaborativo que aún no ha visto la luz. "Estuvimos muy cerca de él en este último tiempo. La gente cercana nos decía que estaba muy contento con este disco de diez canciones que grabamos. Sentimos tristeza por no haber podido disfrutarlo con él, pero nos queda su obra y el cariño de su familia", expresó Mosca Lorenzo.

El vínculo con Uruguay no se limita a lo musical, sino que también atraviesa la cultura popular, incluyendo la presencia de sus canciones en las tribunas de fútbol. Al respecto, los artistas destacaron la similitud entre la "murga" de barrio que los influenció en Argentina y la tradición carnavalera uruguaya. "Las dos son del Río de la Plata. Nuestra murga era la de los barrios, con redoblante, bombo y platillo; la misma que suena en las canchas de fútbol. Es la alegría del carnaval lo que nos une", concluyó Lorenzo.

El espectáculo del 3 de octubre contará con un despliegue de más de 50 músicos en escena, incluyendo a la orquesta SUYI, bajo la dirección de Nacho Algorta, prometiendo una experiencia que combina la potencia del rock con la sofisticación de los arreglos sinfónicos, manteniendo intacta la impronta festiva que caracteriza a la banda desde 1986.