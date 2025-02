El Festival de Cine de Punta del Este cerró con premios, un estreno oscarizado y una cartelera de promesas a esperar

All we imagine as light, una de las mejores películas que se proyectaron en el último festival de cine de Punta del Este

En el rubro documental, en tanto, la ganadora del premio Lobo Marino fue En la caliente (Cuba/Estados Unidos) de Fabien Pisani, en tanto que la mención especial del jurado fue para Karuara, la gente del río (Perú) de Miguel Araoz Cartagena y Stephanie Boyd .

El jurado de la ACCU se decantó por Cuadrilátero (Perú) de Daniel Rodríguez Risco como la mejor película, Imprenteros (Argentina) de Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico como el mejor documental, y hubo menciones especiales para La invención de las especies, Las chicas de la estación (España) de Juana Macías y la actriz Yara de Novaes por Malú.

Fuera de competencia, hubo exhibiciones especiales de varias películas que se estrenarán en el correr de los próximos meses, y a las que vale la pena apuntarlas para no perderlas de vista.

Entre las más destacadas se encuentran la irlandesa Pequeñas cosas como estas, con el oscarizado Cillian Murphy ( Oppenheimer); la india All we imagine as light, de Payal Kapadia; la nominada al Oscar La semilla del higo sagrado; el western Hasta el fin del mundo (The dead don't hurt), de Viggo Mortensen; el potente documental La invasión, de Sergei Losnitza sobre la guerra de Ucrania; y Aún estoy aquí, la película brasileña que se estrenó el pasado jueves en cines, que está nominada a tres Oscar y que funcionó como apertura del festival.