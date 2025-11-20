Dólar
ESPECTÁCULOS

EN VIVO | A qué hora y cómo ver la premiación de la nueva Miss Universo 2025 desde Uruguay

Con la participación de 120 concursantes de distintas latitudes y bajo el lema “The Power of Love”, el evento iniciado en 1952 definirá la soberana que reemplazará a la danesa Victoria Kjær Theilvig.

20 de noviembre 2025 - 11:12hs
Miss Universo 2025

¿Cómo será la ceremonia de premiación de la nueva Miss Universo Tailandia 2025?

image

La ceremonia final de elección y coronación de la nueva Miss Universo Tailandia 2025 se llevará a cabo en el Impact Arena de Bangkok, un recinto icónico que comparte relevancia con otras ciudades locales como Phuket y Pattaya.

Valeria Baladan, la representante uruguaya en Miss Universo 2025
CERTAMEN

Miss Universo 2025: con un traje inspirado en las amatistas, así fue el paso de la uruguaya Valeria Baladan por las preliminares en busca de un lugar en la final

La 74.ª Miss Universo será coronada en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre.
CERTAMEN

Nuevo escándalo en Miss Universo tras la "humillación" de Miss México: renuncian dos jueces en medio de acusaciones de que el concurso está arreglado

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025?

La ceremonia de Miss Universo 2025 se celebrará en Tailandia este jueves 20 de noviembre desde la 22 horas, en países como Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil.

¿Cómo y dónde ver en vivo la transmisión del Miss Universo 2025?

La gala de premiación de Miss Universo Tailandia 2025 se emitirá por diversas cadenas y servicios de streaming, según cada territorio, garantizando que la audiencia global pueda seguir el evento. Para los países de Latinoamérica, las principales alternativas para ver la gala serán Telemundo Internacional y el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

¿Quién es Valeria Baladán Liste, la Miss Uruguay 2025 que competirá por la corona?

Oriunda de Montevideo y de sólida presencia en el manejo de medios, Valeria Baladán Liste es la representante uruguaya que competirá este jueves en Miss Universo Tailandia 2025.

La joven de 24 años cuenta con estudios en curso (Comunicación / Relaciones Públicas), además de experiencia como modelo comercial. Habla español y maneja el inglés.

"Empecé en el modelaje en 2016, con 16 o 17 años. Siempre me gustaron los medios, las fotos… fui modelo de maquillaje, de fotografía. Nunca algo enorme, pero fue un inicio", repasó Baladán Liste en una entrevista concedida a El País.

