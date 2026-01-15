Dólar
RADIOS

Fácil Desviarse volvió al aire con nuevo nombre vinculado a Buenos Muchachos: "Tenemos el visto bueno de la propia banda"

El plantel del programa saludó el nuevo nombre del proyecto radial, que "en honor" a la salida de Juanchi Hounie dejó de llamarse Fácil Desviarse

15 de enero 2026 - 18:30hs
Fácil desviarse ahora se llama Aire Rico

Fácil desviarse ahora se llama Aire Rico

El proyecto radial que nació como Suena Tremendo en 2011 y se transformó luego en Fácil Desviarse, vuelve a cambiar de identidad. Este jueves Diego "Sapo" Zas, Nicolás Batalla y Jorge Balmelli regresaron a Del Sol FM con un nuevo nombre: Aire rico.

"Qué significa Aire Rico se lo dejo a las mentes de nuestros escuchas. Por lo pronto, sí hay una referencia directa. Esta transición de Fácil Desviarse a esto que es Aire Rico surgió en el medio del anuncio de que volvían los Buenos Muchachos", explicó Zas en el comienzo del programa. "Había otros nombres quizás mejores que este pero nunca lo sabrán", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AireRico995/status/2011892107162841316?s=20&partner=&hide_thread=false

"Hay universos paralelos donde este programa se llama de otros modos y tiene otras líneas estéticas", apuntó Batalla. En este universo estrenaron también un logo pulmonar y abrieron el programa con una cortina de la banda irlandesa Fontaines D.C.

Ante el anuncio de Buenos Muchachos a los escenarios –previsto para el próximo 24 de abril en el Teatro de Verano– el programa tomó el nombre del disco editado en 1999. "Nos decantamos por el nombre del disco de Los Buenos, seminal para muchos, tenemos el visto bueno de la propia banda lo cual no es menor", aclaró Zas.

Embed

"Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y estos monos son más o menos lo mismo del año pasado, no está el Juanchi. La historia la relatamos sobre le final del ciclo pasado y eso nos llevo a cambiarle el nombre como una cosa simbólica y arrancamos este Aire Rico de 2026. Ya irán viendo continuidades e irán viendo novedades en los próximos días", dijo el conductor.

Juanchi Hounie anunció en diciembre su salida del programa radial que condujo durante 15 años y puso fin a un ciclo que en los últimos meses había tenido algunas ausencias temporales de los micrófonos del programa que emite Del Sol FM. El conductor no participaba del programa desde octubre, y antes ya había tenido algunos períodos de pausa, desde fines de 2024.

El pasado 23 de diciembre, durante la última emisión de Fácil Desviarse, los integrantes del equipo habían adelantado que el nuevo año vendría con un cambio de nombre más con la continuidad del proyecto.

"Muchos sentimientos encontrados en este momento. Juanchi no va a estar, y en gran parte, en honor a esta historia compartida con él decidimos que el año que viene este programa no se llamará Fácil Desviarse. Por lo tanto, Fácil Desviarse se está terminando", habían dicho entonces.

Fácil desviarse Buenos muchachos Aire Rico Juanchi Hounie Del Sol FM

