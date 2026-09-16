Guerra de encuestas | ¿Quién gana Gran Hermano Argentina 2026: Generación Dorada?

Tras siete meses de aislamiento y con sólo dos finalistas, Gran Hermano 2026: Generación Dorada dará a conocer este miércoles 16 de septiembre la ganadora del reality de Telefe .

Con la uruguaya Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham como finalistas, el programa conducido por Santiago del Moro definirá la suerte del premio mayor en un cierre cargado de tensión.

"¡Amigos! Estoy feliz y agradecido después de tantos meses compartiendo esta Generación Dorada de Gran Hermano. Vivimos de todo: emociones, alegrías, discusiones, sorpresas y momentos que van a quedar para siempre", confesó Del Moro a través de sus historias de Instagram .

Premios Emmy: la serie Widow's bay fue la gran ganadora de una noche con varios récords históricos

Dos festivales para ponerse a tiro con lo mejor del teatro y el cine: vuelven el Fidae y el Monfic y estos son sus títulos destacados

La gala final de Gran Hermano 2026: Generación Dorada se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre a las 22:15 (hora de Argentina y Uruguay).

A siete meses de su inicio, Solange Abraham y "Yipio" Pintos protagonizarán el último versus, poniendo fin una rivalidad que surgió a casi un mes de iniciada la convivencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar)

La tucumana y la comediante uruguaya se medirán en el versus con los votos del público. La participante que obtenga la mayor cantidad se consagrará campeona, mientras que la otra finalista ocupará el segundo puesto de la temporada.

"Hoy llegamos a esta instancia final. Disfrutémosla, celebremos a las tres jugadoras que llegaron hasta acá y, sobre todo, no olvidemos algo importante: ¡esto es un juego!", enfatizó Del Moro en la antesala del cierre del ciclo.

¿Quién gana Gran Hermano 2026: Generación Dorada, según las primeras encuestas?

Los resultados de las votaciones recopilados por la cuenta GH ENCUESTAS (@gh_trivia) dan como ganadora de Gran Hermano 2026: Generación Dorada a la comediante uruguaya "Yipio" Pintos por más del 52%.

¡VERSUS FINAL! #GranHermano



¿QUIEN ES LA GANADORA?



Dale y vota — GH ENCUESTAS (@gh_trivia) September 15, 2026

Tendencia contraria muestra el sondeo del usuario GH, TV, POLÍTICA & ENCUESTAS (@EncuestasTVArg): con más de 130 votos, la tucumana se impone sobre la oriunda de Montevideo, aunque por una diferencia de no más de 7 puntos.

quién gana GRAN HERMANO#GranHermano



SOL



YIPIO — GH, TV, POLÍTICA & ENCUESTAS (@EncuestasTVArg) September 16, 2026

Por su parte, la encuesta realizada vía Instagram por el productor y coconductor del Stream react de Gran Hermano en Telefe, Federico "Fefe" Bongiorno anticipa un resultado de empate.

Gran Hermano 2026: Generación Dorada | La Final: horarios y cronograma oficial

Gran Hermano 2026: Generación Dorada | La Gran Final: hoy miércoles 16 de septiembre

hoy miércoles 16 de septiembre Horario: 22:15, por Telefe (hora de Argentina y Uruguay)

22:15, por Telefe (hora de Argentina y Uruguay) Finalistas: Solange Gómez Abraham y Yisela “Yipio” Pintos

¿Cuánto es el premio de Gran Hermano 2026: Generación Dorada?

La ganadora de Gran Hermano 2026: Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos argentinos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. El segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, también argentinos, y el tercer puesto 10 millones.