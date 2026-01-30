Juana Molina y Paulinho Moska abren la grilla de febrero en Medio y Medio: cuándo y cómo comprar las entradas

Medio y Medio celebra sus 30 años con una edición aniversario que propuso más de diez semanas de festival, más de 40 noches de conciertos y una grilla que reúne a más de 60 artistas nacionales e internacionales. La programación continúa en febrero con algunos de los artistas más destacados de la región.

El próximo viernes 6 de febrero será el momento de la argentina Juana Molina . La compositora, intérprete y actriz llega a Uruguay después de lanzar Doga , su octavo álbum de estudio, un disco que llevó casi seis años en gestarse pero finalmente vio la luz en noviembre de 2025 para convertirse en un sello de calidad. Un disco consolida y expande su sonido personal.

Juana Molina creció en un entorno profundamente musical. Su padre, el reconocido cantor y compositor de tangos Horacio Molina, le enseñó guitarra desde los cinco años, mientras que su madre, la actriz Chunchuna Villafañe, la introdujo en una vasta y diversa discoteca familiar que moldeó tempranamente su sensibilidad artística.

Tras el golpe militar de 1976, la familia partió al exilio y vivió seis años en París. Esa adolescencia francesa amplió su universo musical: Juana pasaba horas escuchando radios que programaban músicas de todo el mundo, una experiencia que marcaría para siempre su oído y su imaginación sonora. Al regresar a Argentina, decidió independizarse y perseguir una carrera musical, pero terminó abriéndose paso primero en la televisión donde llegó a tener su propio programa: Juana y sus hermanas.

Su primer álbum, Rara (1996), producido por Gustavo Santaolalla, fue recibido con desconcierto: el público esperaba humor, y la prensa insistía en preguntar por un eventual regreso a la televisión. Con Segundo (2000) y Tres Cosas (2002), comenzó su reconocimiento internacional.

En 2021, junto a su mánager Mario Agustin de Jesús González, fundó Sonamos, sello independiente concebido para cuidar y editar su obra —y la de otros artistas— con absoluta autonomía creativa y cuidadosas ediciones. El primer lanzamiento del sello fue la reedición del emblemático Segundo por su 21° aniversario y le siguió la reedición del mítico Musicasión 4 ½ (1971) a partir de cintas inéditas halladas por González.

Además el espectáculo cuenta con la apertura de Marttein, el personaje artístico de Martín Olveira, que se ha convertido en uno de los proyectos más interesantes de la escena argentina.

El sábado 7 de febrero llega al emblemático escenario de Maldonado el brasileño Paulinho Moska, quien va a estar presentándose por primera vez con su banda completa en el festival.

Paulinho Moska nació en Río de Janeiro y llegó al mundo como el menor de cuatro hermanos, creció en una casa que ya estaba llena de música y diversidad. Su primera guitarra pertenecía a su hermano mayor. Sus primeros ídolos fueron Caetano Veloso y Gilberto Gil.

En la adolescencia, Moska fue a estudiar teatro y comenzó a actuar tanto en cine como en televisión, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de Brasil.

En el campo de la música, sus primeras grabaciones profesionales ocurrieron en el álbum debut del grupo vocal A Garganta Profunda, A Orquestra de Vozes (1986).

Junto a otros integrantes del grupo (Luiz Nicolau y Luis Guilherme), a los 20 años fundó lo que sería su primera experiencia de popularidad a fines de los años 80: Os Inimigos do Rei. Pero comenzó a construir su carrera solista a partir de 1993 con el disco Vontade, pasando a producir una discografía repleta de canciones inspiradas que hablan, sobre todo, del “amor por la vida”.

Ha colaborado con artistas como Kevin Johansen, Fito Páez, Jorge Drexler, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, entre otros.

El músico, que a fines de 2024 fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo, lleva más de treinta años de trayectoria y más de veinte discos editados.