La cuarta temporada de The White Lotus ya tiene elegida su nueva locación, pero está en busca del hotel cinco estrellas

La cuarta temporada de la serie The White Lotus se rodará en París y la Costa Azul , precisa el medio especializado Variety, que añade que HBO no ha renovado su colaboración con la cadena Four Seasons y está en busca de otras instalaciones de cinco estrellas.

En septiembre la prensa ya había adelantado que el escenario de esta nueva entrega iba a ser Francia —tras Hawái, Sicilia y Tailandia— y ahora se ha acotado tanto a la capital francesa como al exclusivo sur del país, en una franja del Mediterráneo en la que también está Mónaco.

La tercera entrega de esta aclamada serie, dirigida por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal.

SERIES The White Lotus, la serie sobre el lado oscuro del bienestar que pasó a Tailandia y es uno de los éxitos del año en plataformas

Variety indica que entre las cadenas de lujo que el equipo ha contemplado se encuentran Le Lutetia, en la Rive Gauche de París y que entre sus huéspedes llegó a tener a Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Pablo Picasso y Josephine Baker.

También se ha estudiado el Ritz de la capital, otro cinco estrellas, cuya apertura se remonta a 1898 y que era el favorito de figuras como la diseñadora Coco Chanel y los novelistas F. Scott Fitzgerald y Marcel Proust.

El rodaje, según Variety, no empezará antes del próximo año. White ha afirmado que para esta cuarta temporada quería alejarse "un poco de esa estética de las olas rompiendo contra las olas", pero sí dejó claro que "siempre hay espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus".

EFE