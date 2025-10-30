Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / SERIE

La cuarta temporada de The White Lotus ya tiene elegida su nueva locación, pero está en busca del hotel cinco estrellas

HBO no ha renovado su colaboración con la cadena Four Seasons y está en busca de otras instalaciones de cinco estrellas

30 de octubre 2025 - 11:52hs
The White Lotus llegó a Tailandia en su temporada 3

The White Lotus llegó a Tailandia en su temporada 3

Max

La cuarta temporada de la serie The White Lotus se rodará en París y la Costa Azul, precisa el medio especializado Variety, que añade que HBO no ha renovado su colaboración con la cadena Four Seasons y está en busca de otras instalaciones de cinco estrellas.

En septiembre la prensa ya había adelantado que el escenario de esta nueva entrega iba a ser Francia —tras Hawái, Sicilia y Tailandia— y ahora se ha acotado tanto a la capital francesa como al exclusivo sur del país, en una franja del Mediterráneo en la que también está Mónaco.

La tercera entrega de esta aclamada serie, dirigida por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal.

Más noticias
The White Lotus
TELEVISIÓN

El fenómeno The White Lotus: la tercera temporada de la serie disparó el turismo en Tailandia

the white lotus, la serie sobre el lado oscuro del bienestar que paso a tailandia y es uno de los exitos del ano en plataformas
SERIES

The White Lotus, la serie sobre el lado oscuro del bienestar que pasó a Tailandia y es uno de los éxitos del año en plataformas

Variety indica que entre las cadenas de lujo que el equipo ha contemplado se encuentran Le Lutetia, en la Rive Gauche de París y que entre sus huéspedes llegó a tener a Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, Pablo Picasso y Josephine Baker.

También se ha estudiado el Ritz de la capital, otro cinco estrellas, cuya apertura se remonta a 1898 y que era el favorito de figuras como la diseñadora Coco Chanel y los novelistas F. Scott Fitzgerald y Marcel Proust.

El rodaje, según Variety, no empezará antes del próximo año. White ha afirmado que para esta cuarta temporada quería alejarse "un poco de esa estética de las olas rompiendo contra las olas", pero sí dejó claro que "siempre hay espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus".

EFE

Temas:

The White Lotus HBO Paris Costa Azul

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
LA FINAL

Peñarol 2-0 Plaza Colonia: el aurinegro es campeón de la Copa AUF Uruguay por primera vez en su historia

Dinara informó sobre una nueva veda por marea roja.
MGAP

Veda inmediata dispuesta por la Dinara: prohibió extraer, trasladar y vender tres productos de pesca en Rocha

Diego García en Peñarol vs Cerro Largo
PEÑAROL

Segundo día de juicio a Diego García en Argentina: declararon peritos y hubo una decisión clave de la mujer que denunció abuso sexual

Las escuelas de verano no mueven la aguja para el efecto del largo receso
EDUCACIÓN

Calendario escolar 2026: la semana que se le podría ganar al verano y los argumentos de los que impulsan esta idea

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos