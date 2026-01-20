Dólar
CINE

La revelación (no tan reveladora) de Matt Damon sobre un pedido que hace Netflix a los cineastas: "Esto va a cambiar la forma en la que contamos las historias"

El actor se encuentra en medio de la gira promocional de El botín, una película que acaba de estrenar en Netflix

20 de enero 2026 - 12:55hs
El botín (2)

Hay pocas cosas más controladas y cuidadas que las giras de promoción de las películas, pero esta semana sucedió algo que rompió con esa costumbres: una declaración de Matt Damon donde cargó contra la forma de estandarizar las películas por parte de Netflix.

El intercambio sucedió durante la promoción de la película El botín (The Rip), en una entrevista con el podcast The Joe Rogan Experience en la que Damon se refirió a ciertos requerimientos de parte de la plataforma de streaming a la hora de producir sus películas.

El botín es un título original del servicio de la N roja, y reúne a Damon con su viejo amigo Ben Affleck delante de cámaras.

"La forma estándar de hacer una película de acción que nosotros aprendimos consistía en tres grandes escenas: una en cada acto, y luego va aumentando hasta el final, que era donde se gastaba la mayor parte del dinero", comenzó a reflexionar Damon en la entrevista. "Ahora Netflix dice: '¿Podemos tener una escena gigante en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente siga enganchada'".

El botín

En ese sentido, el actor que este año además protagonizará La Odisea de Christopher Nolan aseguró que Netflix tiene un pedido explícito para que, con esos usuarios que ven sus contenidos haciendo otra cosa o con la atención en sus redes, no se pierdan: repetir continuamente la trama de la historia.

"Netflix pide que el argumento se repita tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está con sus teléfonos mientras ve la película", agregó. "Esto realmente va a empezar a cambiar la forma en la que contamos las historias".

El botín está dirigida por Joe Carnahan, se estrenó el pasado 16 de enero en Netflix y reúne a Damon y Affleck en pantalla, algo que había pasado por última vez en El último duelo, de Ridley Scott. Ambos, además, se llevaron el Oscar en 1998 por el guion de En busca del destino.

La nueva película sigue a un equipo de policías de Miami que han descubierto millones de dólares en un escondite abandonado, un botín que erosiona su confianza y su moralidad, pero que además atrae fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación.

Embed - El botín | Tráiler oficial | Netflix

matt damon Netflix cine películas

