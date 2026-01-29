La Trastienda volverá a abrir en marzo: el anuncio de la sala de conciertos un año después de su cierre, y quiénes serán sus nuevos dueños

Un año después de su cierre en febrero de 2025, la sala de espectáculos y conciertos La Trastienda volverá a abrir sus puertas en Montevideo. La reapertura del local será en marzo , en una versión remodelada y con nuevos dueños.

La versión local de la sala argentina del mismo nombre estuvo abierta durante 17 años, hasta que a fines de febrero del año pasado, con una serie de espectáculos de bandas y artistas locales, se despidió del público. Ahora, a través de un comunicado de sus nuevos responsables, se conocen algunos detalles de la nueva administración y qué esperar de esta nueva etapa.

"Después de un año de cierre y tras 17 temporadas ininterrumpidas como referente de la música y la cultura de Montevideo, La Trastienda regresa con fuerza" , dice el comunicado al que accedió El Observador.

"El 1 de marzo de 2025, un grupo de empresarios artísticos se animaron al desafío de tomar la emblemática sala, impulsando una renovación integral que respetará su legado y enfocada hacia el futuro. Este relanzamiento no es solo una reapertura: representa el inicio de un ambicioso plan de expansión sudamericano, alineado con la sala matriz La Trastienda Buenos Aires", agrega.

Quiénes están detrás de la nueva Trastienda de Montevideo

Detrás de la reapertura de La Trastienda en Montevideo hay un cambio de propietarios de la casa matriz en Argentina que se produjo en 2025. El año pasado, la sala fue adquirida por un grupo empresarial argentino dedicado a la gestión de salas de espectáculos encabezado por Federico Moya y Agustina Albistur.

Esta nueva administración tiene como objetivo expandir a La Trastienda por toda Sudamérica, lo que llevó a que se reactivara la versión Montevideana del local, que hasta ahora era la única "sucursal" existente.

Los directores locales de la sala son Enrique Quinteros y Fernando Herrero. Quinteros, exbasquetbolista, empezó su recorrido en el mundo del entretenimiento como relacionista público antes de comenzar a gestionar discotecas. En la década de los 90 cambió de rumbo hacia la producción de espectáculos, el management de artistas y el rubro gastronómico: fue mánager de Rombai y sigue siendo el de Márama y es dueño de distintos mercados gastronómicos de Montevideo como el Williman, el Arocena y el Prado.

Herrero, por su parte, comenzó como DJ y desde allí comenzó a desarrollarse en distintas facetas de producción y gestión. Desde 2017 es el director de la empresa By Hormiga, dedicada a la producción de espectáculos y la organización de eventos.

El comunicado señala que durante 2025 "se invirtió en mejoras edilicias para adaptarse a los tiempos modernos, sin diluir la esencia que la convirtió en un ícono cultural en la calle Fernández Crespo de Montevideo".

"A partir de marzo de 2026, la sala abrirá con una grilla diversa: conciertos, shows y eventos que atraigan a fieles seguidores y nuevas audiencias. El foco está en ampliar la oferta –más géneros, producciones de alto nivel y experiencias inmersivas– para hacer viable el proyecto regional, siempre preservando las historias y la magia que guarda entre sus paredes", agrega el texto.

La historia de La Trastienda

La sala, ubicada en Fernández Crespo y Paysandú, se inauguró en 2008 como sucursal de la sala del mismo nombre de Buenos Aires, uno de los locales históricos de la capital argentina. Está instalado donde antes estuvo el Cine Miami.

La sala, que tiene una capacidad para 780 personas, fue gestionada desde su instalación por la productora Gaucho, encabezada por Danilo Astori Sueiro.

A lo largo de su 17 años de camino se han presentado en la sala artistas locales y también varias figuras y bandas extranjeras, entre los que se cuentan Franz Ferdinand, Phoenix, Public Image Limited y The Wailers.