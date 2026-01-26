Las imágenes más impactantes de la hazaña de Alex Honnold, que escaló sin cuerdas ni equipo de seguridad uno de los edificios más altos del mundo
El escalador estadounidense subió el domingo el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas ni equipo de seguridad, y se transmitió en vivo en Netflix
26 de enero 2026 - 11:42hs
Alex Honnold en la cima del Taipei 101
AFP
Alex Honnold, un escalador estadounidense conocido por ser un profesional de la técnica free solo, subió el domingo el edificio más alto de Taiwán sin cuerdas ni equipo de seguridad, una hazaña que atrajo a cientos de espectadores en la base de la torre y a muchos más en una transmisión en vivo de Netflix.
Honnold, de 40 años, ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo, y alcanzó fama mundial en 2017 cando escaló El Capitán del parque Yosemite, considerado como la cima de la dificultad técnica por su gigantesco monolito de granito. Esa escalada fue el centro del documental de NatGeo Free Solo, que ganó el Oscar a Mejor documental en 2019.
El domingo subió el Taipéi 101, de 508 metros de altura, mientras una multitud se congregó en tierra (y dentro del edificio) y lo aplaudió constantemente.