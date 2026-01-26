Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
cielo claro
Martes:
Mín  24°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / NETFLIX

Las imágenes más impactantes de la hazaña de Alex Honnold, que escaló sin cuerdas ni equipo de seguridad uno de los edificios más altos del mundo

El escalador estadounidense subió el domingo el edificio más alto de Taiwán, sin cuerdas ni equipo de seguridad, y se transmitió en vivo en Netflix

26 de enero 2026 - 11:42hs
Alex Honnold en la cima del Taipei 101

Alex Honnold en la cima del Taipei 101

AFP

Alex Honnold, un escalador estadounidense conocido por ser un profesional de la técnica free solo, subió el domingo el edificio más alto de Taiwán sin cuerdas ni equipo de seguridad, una hazaña que atrajo a cientos de espectadores en la base de la torre y a muchos más en una transmisión en vivo de Netflix.

Honnold, de 40 años, ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo, y alcanzó fama mundial en 2017 cando escaló El Capitán del parque Yosemite, considerado como la cima de la dificultad técnica por su gigantesco monolito de granito. Esa escalada fue el centro del documental de NatGeo Free Solo, que ganó el Oscar a Mejor documental en 2019.

El domingo subió el Taipéi 101, de 508 metros de altura, mientras una multitud se congregó en tierra (y dentro del edificio) y lo aplaudió constantemente.

Más noticias
Carnaval: se pone en marcha el concurso en el Teatro de Verano.
LUNES 26 DE ENERO

Arranca el Concurso de Carnaval 2026: 40 conjuntos, varios regresos históricos y todo lo que hay que saber de la vuelta al Teatro de Verano

Carnaval: el concurso tendrá etapas el lunes 26 y martes 27 de enero y luego seguirá el jueves 29.
CARNAVAL 2026

No arrancó el concurso de carnaval y ya hay una etapa suspendida (y no es por lluvias)

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Netflix US (@netflix)

El desafío titulado Skyscraper Live (Rascacielos en Vivo) debía transmitirse en vivo el sábado en Netflix, pero fue aplazado por el mal tiempo.

Embed

"Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos", declaró Honnold en un video promocional divulgado el martes en la página de Facebook de Netflix.

AFP__20260125__93WP34C__v4__MidRes__TopshotTaiwanClimbingHonnold
Honnold escala el Taipei 101

Honnold escala el Taipei 101

El escalador tardó una hora y media para alcanzar la cima, donde se le observó con los brazos levantados mirando al público abajo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Netflix US (@netflix)

En 2004, Alain Robert, llamado "el Hombre Araña Francés" fue el primero en escalar el Taipéi 101, pero lo hizo en condiciones lluviosas con ayuda de cuerdas de seguridad.

El Observador y agencias

Temas:

Alex Honnold Netflix Taiwán Taipéi

Seguí leyendo

Las más leídas

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero

Policía Caminera - Archivo
POLICIALES

Horror en Canelones: hombre de 81 años se quiso matar cortándose el cuello, apuñaló a su esposa y chocó de frente en Ruta 84

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera
ROCHA

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera

Un hombre de 39 años murió
TREINTA Y TRES

Fue a cazar en la noche, un compañero le disparó por accidente y murió en Treinta y Tres

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos