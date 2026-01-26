Las imágenes más impactantes de la hazaña de Alex Honnold, que escaló sin cuerdas ni equipo de seguridad uno de los edificios más altos del mundo

Alex Honnold , un escalador estadounidense conocido por ser un profesional de la técnica free solo, subió el domingo el edificio más alto de Taiwán sin cuerdas ni equipo de seguridad , una hazaña que atrajo a cientos de espectadores en la base de la torre y a muchos más en una transmisión en vivo de Netflix.

Honnold, de 40 años, ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo, y alcanzó fama mundial en 2017 cando escaló El Capitán del parque Yosemite, considerado como la cima de la dificultad técnica por su gigantesco monolito de granito. Esa escalada fue el centro del documental de NatGeo Free Solo, que ganó el Oscar a Mejor documental en 2019.

El domingo subió el Taipéi 101, de 508 metros de altura, mientras una multitud se congregó en tierra (y dentro del edificio) y lo aplaudió constantemente.

Honnold es la primera persona en escalar el Taipéi 101 sin cuerda, arnés ni red de seguridad, pero no el primer en escalar el edificio.

El desafío titulado Skyscraper Live (Rascacielos en Vivo) debía transmitirse en vivo el sábado en Netflix, pero fue aplazado por el mal tiempo.

"Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos", declaró Honnold en un video promocional divulgado el martes en la página de Facebook de Netflix.

AFP__20260125__93WP34C__v4__MidRes__TopshotTaiwanClimbingHonnold Honnold escala el Taipei 101 AFP

El escalador tardó una hora y media para alcanzar la cima, donde se le observó con los brazos levantados mirando al público abajo.

En 2004, Alain Robert, llamado "el Hombre Araña Francés" fue el primero en escalar el Taipéi 101, pero lo hizo en condiciones lluviosas con ayuda de cuerdas de seguridad.

