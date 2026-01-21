Dólar
Cultura y Espectáculos / CANELONES

León Gieco recorrió el Sendero de la Memoria en el Parque Roosevelt: "Donde haya memoria, yo estoy"

Gieco manifestó su intención de participar este año en las actividades conmemorativas que se realizan cada 20 de mayo

21 de enero 2026 - 11:19hs
Captura de pantalla 2026-01-21 111748

El reconocido músico y compositor León Gieco visitó por primera vez el Sendero de la Memoria del Parque Roosevelt, también conocido como el Parque de los Derechos, en donde realizó una emotiva recorrida a través de los pasillos naturales que rinden homenaje a las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.

Al finalizar la recorrida, Gieco deleitó al reducido e íntimo público, compuesto principalmente por familiares de las personas detenidas desaparecidas, con un repertorio de tres canciones que interpretó acompañado de su guitarra y armónica. Las canciones elegidas fueron "El desembarco" y "La memoria", ambas de su autoría, y "Como la cigarra", de la cantautora argentina María Elena Walsh.

El artista fue recibido por la coordinadora del Gabinete Social del Gobierno de Canelones, Nataly Zalkind; el director general de Parques, José Freitas; y el director de Derechos Humanos, Carlos Garolla.

Gieco destacó la importancia de la memoria y afirmó: “en cualquier trabajo que se haga respetando los derechos humanos y la memoria, yo estoy”. En su discurso, también subrayó la necesidad de enseñar a los niños pequeños sobre memoria social, ya que, según él, “ahí está el secreto para conservarla”.

Reflexionando sobre su experiencia en el Sendero, el músico expresó que se sintió en un lugar especial, cargado de energía de las personas que lo realizaron. “Le tengo tanto respeto a esas personas que se preocupan por realizar estas cosas (…) Es como encontrar hermanos de lucha”, afirmó.

Finalmente, Gieco manifestó su intención de participar este año en las actividades conmemorativas que se realizan cada 20 de mayo en honor al mes de la memoria, tal como lo hizo en años anteriores.

León Gieco Parque Roosevelt

