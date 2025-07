Murió Malcolm-Jamal Warner, el hijo de El show de Bill Cosby, en un accidente a los 54 años

TELEVISIÓN Laura Martínez sorprendió con una revelación sobre el final de Cacho Bochinche: "No sabíamos que era el último programa"

Warner interpretó a Theodore "Theo" Huxtable, el hijo adolescente de la entrañable familia; papel con el que llegó a obtener una nominación a un Emmy en 1986 como mejor actor de reparto.

0000122375.webp El elenco de El show de Bill Cosby.

“Sé que puedo hablar en nombre de todo el elenco cuando digo que El show de Bill Cosby es algo de lo que todavía estamos muy orgullosos. Compartimos una experiencia única que nos mantiene unidos amorosamente sin importar cuánto tiempo pase entre vernos o escucharnos”, dijo en una entrevista en 2023 a la revista People.

Si bien el programa es considerado un hito televisivo, el legado del show se vio golpeado en 2018 cuando Bill Cosby fue condenado a prisión por agresión sexual.

En su carrera actoral, Warner participó también de series como Malcolm & Eddie entre 1996 y 2000 así como en Reed Between the Lines desde 2011 hasta 2015. En los últimos años fue parte de los elencos de series televisivas como The Resident y Línea de emergencia: 9-1-1. Además tuvo participaciones en series como Suits y American Horror Story.

Fuera de la televisión, Warner se dedicó a crear una carrera en la música. En 2015 ganó un premio Grammy a la mejor interpretación de R&B por la canción Jesus Children. En 2023, fue nominado al mejor álbum de poesía hablada.

En el último año Warner había lanzado el podcast Not All Hood junto a Candane Kelly, con el objetivo de compartir la experiencia afroamericana con conversaciones sobre cultura y actualidad.