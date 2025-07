Buscando "evitar que se incendie la pradera", Bordaberry pidió citar a Colonización por informe que muestra "ilegalidades" en la compra

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry , pidió citar al directorio del Instituto Nacional de Colonización con el objetivo de advertirles que informes jurídicos previos del organismo muestran que se necesitan 4 votos (y no 3) para realizar una compra como la de María Dolores en Florida.

El legislador hizo el planteo en la sesión del jueves de la Comisión de Ganadería del Senado. Según consta en la versión taquigráfica, Bordaberry señaló que su idea no era “esperar a que haya un incendio para actuar de bomberos” sino “tratar de evitar que se incendie la pradera”.

El senador colorado dijo que había pedido “más antecedentes” al Tribunal de Cuentas respecto a las observaciones en la compra, en particular la que refiere a si se necesitan tres o cuatro votos en el directorio para realizarla.

POLÍTICA Andrés Ojeda defendió a Pedro Bordaberry de críticas de Fratti: "Los colorados no nos metemos con la familia de nadie"

SUSPENSIÓN DE EXPORTACIONES "No vengo de familia que tenga vinculación con la interrupción de la democracia": Alfredo Fratti apuntó contra Pedro Bordaberry

“Me encontré con un informe del año 2018, realizado durante un gobierno del Frente Amplio y no de la coalición, siendo presidenta la ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez, designada por el oficialismo de ese momento. Este informe, muy fundado, había sido contratado por el Instituto Nacional de Colonización y enviado al Tribunal de Cuentas. O sea que ya hay un informe diciendo que se necesitan cuatro votos. Es un tema técnico jurídico, pero de fácil entendimiento. Se dice que cuando hay una compra directa se necesitan cuatro votos. Y es lo mismo, jurídicamente, una compraventa en uso del derecho de preferencia o una compra negociada en base a una tasación . Esa es la opinión jurídica pedida y defendida por Jacqueline Gómez en ese momento”, dijo.

Bordaberry detalló que el informe muestra que incluso cuando la compra es por ejercicio del derecho de preferencia -el artículo 35 de la ley-, se requiere la mayoría calificada de cuatro votos, igual que en las compras directas comunes y alegó que la diferencia entre compra directa y por preferencia es solo administrativa (no requiere tasación), pero jurídicamente ambas son “compraventa” y exigen el mismo requisito de mayoría.

A su vez, consideró que debían “advertir” al directorio de Colonización y hacerle ver que “siguen incurriendo en ilegalidades”. “Ya no es una cuestión de que no tienen rubro; es una cuestión de que no juntaron los votos suficientes”, subrayó.

Señaló que ese día había visto declaraciones del presidente de Colonización en las que reafirmaba la voluntad de comprar a partir de informes jurídicos contratados que levantaban las observaciones del TCR.

El antecedente de Pluna

“Es mejor traerlos y explicarles la situación, es decir, no esperar a que cometan el error, ir a los titulares y decir todo esto, que es lo que hace daño, porque por ahí pueden rever todo esto y cómo lo han hecho”, agregó y consideró que en el caso Pluna había actuado igual cuando detectó irregularidades de Cosmo.

“Nos enteramos de que esa empresa, Cosmo, y sus propietarios, en realidad no eran dueños de aviones, sino que arrendaban un avión en España. Además, habían estado vinculados con temas de lavado de dinero en Marbella, donde estaba metida una cantante famosa, y no sé cuántos líos más. Eso nunca trascendió, pero nosotros juntamos toda la información y se la llevamos a las entonces senadoras Topolansky y Xavier. Les dijimos: ‘Juntamos todo esto. Puede haber un lío’. Hoy, mucho tiempo después, creo que ayudamos a que el asunto no fuera peor”.

Aunque generó dudas y reparos en el Frente Amplio, el planteo fue respaldado por los otros legisladores de la oposición y finalmente la comisión acordó convocar al directorio.