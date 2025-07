Laura Martínez sorprendió con una revelación sobre el final de Cacho Bochinche: "No sabíamos que era el último programa"

"No sabíamos que era el último programa" , recordó la co-conductora y sostuvo que hasta el día de hoy no está al tanto de los motivos por los que el programa terminó 38 años después de su estreno en la pantalla de Canal 12 .

"No lo sé. De repente si lo supiera tampoco me quiero meter, porque meto siempre la pata. Prefiero decir que no era cosa nuestra... Pero pensábamos que íbamos a seguir", respondió Martínez y aclaró que en el momento en el que el programa salió del aire ya se había separado del conductor del programa, con quien tiene un hijo en común. "Por eso no sé mucho la interna", agregó.