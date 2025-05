"Éramos unas lobas": Laura Martínez recordó una de las relaciones más queridas que tuvo en la televisión uruguaya

En la segunda foto encontró una imagen de su etapa junto a Las Chicas Guau, el grupo de bailarinas en el que empezó su etapa en El show del mediodía en 1983 junto a Lilián Anchorena y Renée de León. "Muy buenas compañeras, que no suele pasar en estos tiempos", consideró.

Martínez recordó que en aquel momento era la menor de las tres bailarinas, ya que no había cumplido 18 años cuando empezó a trabajar en la pantalla.

"Ellas venían de bailar en carnaval con tacos, yo venía de bailar ballet. No tenía equilibrio. Estaba que me caía de las botas. Me salían las cosas al revés y me iba a llorar al baño y ellas venían. Siempre me ayudaron", valoró con cariño a sus excompañeras.

Tras una etapa en Canal 10, Martínez sigue su carrera mediática en la televisión de Maldonado y recientemente anunció que se casará este año con el empresario salteño Leo Nedeff.