A una semana de su muerte, José Mujica reaparece en las mesa de novedades de las librerías y se preparan más películas sobre él

Vaya novedad: la muerte como sponsor principal. Si hasta los lectores lo saben, ¿por qué no deberían aprovecharlo las editoriales y los autores? La ecuación es muy sencilla: se despeja la x y muerte + prestigio da como resultado muchas ventas. El mercado editorial sigue esas reglas, aprovecha la volada y reimprime. En ocasiones con actualizaciones, a veces con un cambio de diseño, a veces sin ningún tipo de modificación porque no hay tiempo: el libro tiene que salir y sale, y cuando sale llega al primer lugar de las estanterías. Manda la coyuntura. No importa si es un premio Nobel o un presidente. En este caso fue un presidente. Pasó una semana y media: José Mujica ya está otra vez en pleno dominio de la mesa de las novedades de las librerías.