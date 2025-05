"En 15 minutos teníamos que estar al aire": así se preparó y cubrió la muerte de José Mujica en Canal 12, Canal 10, Canal 4 y Canal 5

Detalles estéticos —y debatibles— aparte, la cobertura del “último adiós” de Mujica (por usar una expresión trilladísima) fue EL evento al que se agarraron los programas más vistos de la televisión uruguaya, como son los informativos.

Velatorio José Mujica, Palacio Legislativo segundo día/ Foto: Leonardo Carreño

Dos días después de una elección municipal que prácticamente no generó expectativas y no tuvo sorpresas salvo por lo ocurrido en Lavalleja, se produjo la noticia que no por previsible dejó de ser histórica o significativa para el país por el rol de Mujica en la vida política uruguaya del último medio siglo, así como por la proyección internacional.

Y su muerte, así como su despedida pública, fueron sobre todo eventos televisivos. Un evento para el que los noticieros se prepararon, que les implicó estar todo el tiempo atentos no solo a lo que pasaba “en vivo” sino también a buscar el diferencial para dar valor agregado a su cobertura, y a estar a la altura de una noticia de alcance mundial. Algo que, ya sabemos, no pasa muy seguido en Uruguay.

Uruguay lo mira por tevé: las cifras detrás de la cobertura del funeral de José Mujica

En un encuentro ante empresarios españoles en mayo de 2013, cuando era presidente, José Mujica le dijo a sus interlocutores que los uruguayos “somos medio atorrantes, no nos gusta tanto trabajar”.

El tiempo le dio la razón postmortem: la nota más leída en El Observador y en El País luego de su muerte era la que respondía la pregunta de si el decreto de duelo oficial implicaba un día libre “de arriba” y no tanto las que repasaban su vida y obra, los detalles de su despedida oficial o las repercusiones a su fallecimiento.

De hecho, en este medio la nota más leída del día, salvo esa del duelo, fue una vinculada a la reñida elección departamental de Lavalleja, y los partidos decisivos de Nacional y Peñarol por la Copa Libertadores generaron una atención que compitió con lo que los informativos pudieran estar diciendo sobre el expresidente fallecido.

Pero en televisión fue otro cantar.

El primer canal abierto en salir al aire con el anuncio del fallecimiento de José Mujica fue Canal 4. Las cifras de rating de la consultora Exacta, a los que accedió El Observador, muestran que a partir de las 16.34 las cifras de audiencia del canal despegan y llegan a pasar los 7 puntos (122.500 personas). La transmisión de ese canal llegó a acaparar un 44% de la cuota de pantalla. Casi la mitad de las personas que tenían la televisión prendida estaban mirando eso.

Sepelio de José Mujica, Palacio Legislativo. Luis Lacalle Pou. El expresidente Luis Lacalle Pou declara para los medios en el velatorio de José Mujica en el Palacio Legislativo Foto: Leonardo Carreño

La mañana del miércoles, en tanto, fue dominada por Canal 12, con la cobertura del cortejo fúnebre que fue lo más visto de ese día, superando incluso a los informativos centrales. El jueves hubo otro pico en la tarde, que coincidió con la llegada al Palacio Legislativo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los datos de la consultora Ibope, en tanto, marcan que el martes 13 por la noche, a la hora de los informativos centrales, Subrayado se impuso a sus competidores y midió 19,46 puntos, una cifra que por lo general está reservada para las finales de los programas de concursos como MasterChef o La Voz.

Cabe subrayar que la transmisión oficial del evento fue una producción de la empresa Tenfield, que se encargó de la emitir el cortejo y las imágenes dentro del Palacio Legislativo. Los demás canales reprodujeron esas imágenes, aunque también utilizaron sus móviles para realizar entrevistas.

Durante los días siguientes, sin embargo, los informativos centrales no tuvieron demasiada variación con respecto a su audiencia habitual. Fue un evento que se siguió sobre todo en vivo, que concentró atención en los momentos más significativos de la conmemoración, aunque el interés por el tema sobrevoló la semana entera más allá del minuto a minuto.

Desde Canal 4 señalan que el especial de Todas las voces que se emitió el viernes superó sus cifras de audiencia promedio, mientras que en Canal 5 se llegó a triplicar el público espectador, tanto con la cobertura como con emisiones especiales de películas sobre la figura de Mujica.

Los protocolos de los canales para la cobertura de la muerte de Mujica

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica hace una pausa durante una entrevista en Montevideo, Uruguay, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica hace una pausa durante una entrevista en Montevideo, Uruguay, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Siempre depende de los recursos, del tiempo y de lo imprevisible de los hechos, pero los medios de comunicación suelen estar preparados para las muertes de figuras públicas importantes. Por lo general hay obituarios preparados, con unas "XXXX" listas para ser rellenadas con la edad del finado, la causa de muerte y el día, que se van actualizando periódicamente.

En la televisión esa dinámica es algo diferente, pero una muerte “anunciada” como la de Mujica por lo general no agarra mal parado a ninguno, sobre todo con el panorama que se venía dando desde las dos o tres semanas previas a su fallecimiento, cuando ya se conocía que su estado era delicado y que todo era cuestión de tiempo.

Ante ese escenario, todos los canales abiertos tenían ciertos protocolos definidos y materiales como obituarios y repasos biográficos ya preparados, más allá de que después hubiera variables que afectaran la cobertura, como la hora o el día de la semana en el que se produjera la noticia.

Además, estaba entendido que por la escala del evento la programación iba a ser “tomada” por los noticieros. Eso pasó, por ejemplo, en Canal 12, que dio la noticia en un momento en el que ninguno de los informativistas de la edición central de su noticiero estaba en el canal.

Eso llevó a que la responsabilidad de dar el aviso le cayera a la periodista Carolina Ramos. Según reconstruyó El Observador con fuentes del canal, unos minutos después de ese flash, y tras unos minutos de organización, sobre las 17 horas comenzó una transmisión que se mantuvo el resto de la jornada.

Las primeras horas estuvieron enfocadas en llamadas telefónicas y en llevar todos los móviles de Telemundo a la calle, enfocando toda la cobertura en las repercusiones de la muerte del expresidente. Durante las siguientes horas y días, más allá de cambios como extender el primer segmento del programa Desayunos informales, fue el vivo y los hitos del funeral los que fueron dictando la cobertura y el seguimiento de lo que ocurría.

“Es un momento en el que hay que ser rápido de reflejos e ir planificando día a día, armando la jugada en base a lo que se anunciaba o definía”, dijo una fuente del canal.

Para Sergio Silvestri, director de informativos de Canal 5, la cobertura de la semana pasada fue “una prueba de fuego” para el equipo, por el reciente cambio de conductores, escenografía y dinámica que tuvieron los noticieros del canal estatal.

Durante las casi 50 horas al aire que abarcó la cobertura, los conductores fueron repartidos en duplas o tríos en un estilo similar al de una transmisión de elecciones como la que se había dado el domingo 11 de mayo.

El anuncio de la noticia, sin embargo, fue hecho en el programa El Living, que era el que estaba en vivo en ese momento de la tarde del martes 13. Una hora después, el informativo central empezó su transmisión antes de su hora habitual, y siguió de largo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Canal4_UY/status/1922374981746331711&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO Falleció el expresidente José "Pepe" Mujica. El Presidente Yamandú Orsi fue quien hizo pública la noticia a través de su cuenta de X a las 16.14h de este martes. pic.twitter.com/NsKaQKitaR — Canal 4 (@Canal4_UY) May 13, 2025

“Intentamos tener siempre tres o cuatro móviles en la calle”, explicó Silvestri. “Habíamos planificado algunas herramientas para no caer en lo repetido de hablar con la gente en la fila para entrar al Palacio o con figuras políticas, entonces fuimos por notas con figuras internacionales como el actor español Antonio de la Torre, que interpretó a Mujica en la película La noche de 12 años, y con el periodista español Jordi Évole, que lo entrevistó varias veces, así como con artistas locales como Raúl Castro o Yamandú Cardozo”.

En Canal 4 la orden era clara: no había que apurarse. “No queríamos correr por la primicia, en los días previos hubo muchos rumores y no queríamos equivocarnos con algo tan delicado”, explicó Gonzalo Terra, director de Telenoche.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1922375253168099416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1922375253168099416%7Ctwgr%5E50ffbf64f0a125711bfdf66454fff81196fad294%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fcultura-y-espectaculos%2Fni-aldo-ni-malena-quien-es-la-periodista-nueva-canal-12-que-tuvo-que-anunciar-la-muerte-mujica-al-aire-n5999414&partner=&hide_thread=false FLASH INFORMATIVO



A los 89 años, murió el expresidente José Mujica.



La noticia de su deceso fue anunciada por el presidente Yamandú Orsi, quien lo comunicó a través de un mensaje en su cuenta de X. pic.twitter.com/DNE9hLwiCb — Telemundo (@TelemundoUY) May 13, 2025

“Habíamos establecido que en cuanto se anunciara oficialmente, en 15 minutos teníamos que estar al aire y tomar la transmisión con el equipo del noticiero, si pasaba en horario de aire. También establecimos que enseguida tenían que salir móviles para la Chacra de Rincón del Cerro, a la Huella de Seregni (que se cambió por la sede del MPP) y el Parlamento, además de contactos telefónicos con gente que pudiera hablar sobre él, por supuesto que cuidando el respeto y el tono dado lo inmediato”, agregó.

El canal además dedicó un equipo específico para la colaboración con los demás integrantes de la Alianza Informativa Latinoamericana, una red de canales regional que comparten información y material y que incluye a cadenas como Caracol de Colombia, TV Azteca de México y Canal 13 de Argentina. “Fue una noticia internacional, entonces había una demanda muy grande de información desde el exterior”, comentó Terra.

De todas maneras, aclara que ya el segundo día de la cobertura, el miércoles 14, comenzó a ser un desafío el “sostener la transmisión”. Una cuestión que no estaba vinculada a la disponibilidad de imágenes, sino a seguir generando un contenido valioso para acompañarlas. Fue entonces que aparecieron más entrevistas y materiales de fondo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1922773980001288309&partner=&hide_thread=false Así comenzó la edición central de Subrayado, con motivo de las honras fúnebres al expresidente José Mujica. Seguí la transmisión de @canal10uruguay durante todo el día. https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/556oOoilks — Subrayado (@Subrayado) May 14, 2025

El mundo está mirando

El funeral de Tabaré Vázquez fue un domingo y en pandemia. El de Jorge Batlle considerablemente menos multitudinario. La despedida de Mujica tuvo la sensación de hecho histórico, por el impacto nacional e internacional de su figura y por la concentración de personas que significó.

“Uruguay por una vez tuvo una noticia mundial. Por eso se le dio el espacio que tuvo, porque más que político fue un evento sociológico y de interés internacional”, opinó Terra.

El ejemplo patente fue el de Aldo Silva en Telemundo. El informativista salió al aire a pesar de estar afónico por una infección en su garganta, que lo llevaría a no trabajar durante los días siguientes. Silva aseguró que sopesó la posibilidad de no salir al aire, pero "el hecho histórico lo ameritaba".

“Fue un hecho político pero también una movilización pública”, considera por su parte Sergio Silvestri. “Había una noción de hecho histórico, pero capaz nos damos cuenta de la trascendencia que tuvo recién en unos años”.