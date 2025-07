Jimena Sabaris confirmó su participación en una de las apuestas de Canal 4

Jimena Sabaris será la conductora Bake Off Famosos

"Una selfie para decir que estoy muy feliz por volver a ocupar mi rol favorito en el mundo! (después del de madre)" , escribió este jueves la comunicadora Jimena Sabaris en su cuenta de Instagram y confirmó su continuidad en una de las apuestas de entretenimiento de Canal 4: Bake Off Famosos .

Sabaris –panelista del programa matutino 8 AM y conductora del resumen de noticias Zoom internacional – es la conductora del programa de pastelería desde 2022, cuando se incorporó al formato tras la salida de Annasofía Facello.

Pero este año se trata de un regreso especial. Bake Off, la adaptación local del formato británico The Great British Bake Off, prepara su edición Famosos.