/ Cultura y Espectáculos / LOURDES FERRO

"¿No me ves divina? Estoy espléndida": Lourdes Ferro habló de su separación y dijo que es "lo mejor" que le pudo haber pasado "en la vida"

La astróloga Lourdes Ferro habló sobre el proceso de su separación y se mostró agradecida: "Le daría un beso a cada uno en la frente y les diría gracias. Me hicieron un favor. Me saqué dos clavos de encima".

9 de enero 2026 - 14:04hs
Lourdes Ferro
Lourdes Ferro

La astróloga y conductora de televisión Lourdes Ferro está atravesando su mejor momento. Así lo expresó este jueves durante su participación en el programa Algo que decir de Canal 12 cuando habló sobre el final de su relación.

“No hay mal que por bien no venga”, afirmó Ferro cuando fue consultada sobre su separación. “¿No me ves divina? Estoy espléndida. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida”, dijo.

Hace algunos meses la astróloga compartió con sus seguidores y sus televidentes lo que sucedía en su vida personal: después de 26 años de pareja descubrió que su excompañero mantenía una relación paralela con una persona que trabajaba en su casa.

Al ser consultada sobre el proceso de superación, Ferro destacó el apoyo de las personas a su alrededor y el trabajo de los profesionales. “Primera cosa, lloré, pataleé, putié, todo lo que vos quieras. Fui al psiquiatra y al psicólogo voy siempre. Muchos amigos, contención y mucho ovario", sostuvo.

Contó que nueve meses después de la separación se fue de viaje y desde entonces cerró un capítulo en su vida. "Dije que el dolor lo iba a tirar por la ventanilla del avión y así fue”, comentó.

“Hoy me siento perfecta, me siento muy bien. Y (estoy) agradecida por todo lo que pasó. Increíble, ¿no? Le daría un beso a cada uno en la frente y les diría gracias. Me hicieron un favor. Me saqué dos clavos de encima. Cuando la gente es mal agradecida, es mal agradecida. No hay vuelta, pero la vida es redonda y yo no soy vengativa".

La astróloga aclaró que no se había casado, sino que habían compartido una convivencia que cambió su perspectiva de lo que implica vivir bajo el mismo techo: “Yo nunca me había casado. A mí nunca más nadie me pone una alianza en el dedo. Me casé una vez sola, dos ya no te vas a casar. Pero después tuve una convivencia, ahora nunca más. Siempre te joden. Para que no te jodan, cama afuera”.

Lourdes Ferro

