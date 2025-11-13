Oasis en Argentina | Liberan nuevas entradas para los shows en River Plate: precios y dónde comprarlas
En la previa a lo que será el regreso al pais tras 16 años, Noel habló sobre su deseo de tocar en el Monumental. "Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires", reveló durante la entrevista con el programa Talksport.
13 de noviembre 2025 - 9:54hs
La plataforma All Access liberó nuevas entradas para los shows de Oasis en Argentina 2025.
La banda inglesa de rock integrada por los hermanos Noel y Liam Gallagher se presentará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el estadio River Plate en el marco de su gira Oasis Live '25 Tour.
