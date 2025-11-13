Oasis en Argentina | Liberan nuevas entradas para los shows en River Plate: precios y dónde comprarlas

La plataforma All Access liberó nuevas entradas para los shows de Oasis en Argentina 2025.

La banda inglesa de rock integrada por los hermanos Noel y Liam Gallagher se presentará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el estadio River Plate en el marco de su gira Oasis Live '25 Tour.

image En la previa a lo que será el regreso al pais tras 16 años, Noel habló sobre su deseo de tocar en el Monumental. "Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires", reveló durante la entrevista con el programa Talksport.

Embed En la misma linea, sumó: "Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Mánchester".

¿Dónde conseguir las entradas para Oasis en Argentina 2025? Las entradas liberadas para Oasis en Argentina 2025 para ambas fechas están disponibles únicamente en la plataforma Allaccess.com.ar. Precios y ubicaciones para Oasis en Argentina 2025 image Visión restringida $ 287.000 final (8102,64 pesos uruguayos)

Platea Alta San Martin y Belgrano $ 276.000 final (7792,09 pesos uruguayos)

Platea Sivori Media $ 281.750 final (7954,42 pesos uruguayos)