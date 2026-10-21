Quién es "Chaipa7", el streamer uruguayo detenido en Argentina tras una pelea con su novia y una denuncia por violencia de género

El streamer uruguayo Santiago De León Quintana , conocido en redes sociales como "Chaipa7" , fue detenido en Argentina tras una denuncia de su novia por una presunta agresión física que quedó vinculada a una discusión transmitida en vivo.

El procedimiento se realizó el jueves pasado en el barrio privado Barrancas del Lago , en Nordelta , luego de un llamado al 911. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, conducida por el fiscal Julio Petrucci .

El caso tomó repercusión después de que circularan imágenes del enfrentamiento entre el joven y su pareja, ambos creadores de contenido en la plataforma Kick . La investigación busca determinar las circunstancias de la agresión denunciada y establecer qué ocurrió durante las horas previas a la intervención policial.

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La actividad de "Chaipa7" como streamer se desarrolla en Kick , una plataforma de transmisiones en vivo en la que también publica contenido su novia Lara Magalí Rapallo , de 20 años, conocida como "Naotzumi" .

De acuerdo con la información publicada por Infobae, parte de la discusión entre ambos quedó registrada mientras circulaban en vehículos diferentes por una avenida de Vicente López. En las imágenes se los escucha intercambiar reproches durante una discusión que incluyó referencias a una posible carrera entre los autos.

En uno de los fragmentos difundidos, Rapallo le advierte a su pareja que el seguro del vehículo estaba a su nombre y que no cubriría un choque en determinadas circunstancias. En respuesta, el streamer hace comentarios relacionados con la posibilidad de acelerar y competir con el otro automóvil.

Chaipa7

La situación continuó en una vivienda ubicada en el barrio privado Barrancas del Lago. Según el relato que la joven presentó ante la Policía, allí fue agredida por su pareja con golpes de puño y patadas. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que tenía una lesión visible en el pómulo izquierdo.

El personal policial también advirtió que De León Quintana presentaba un arañazo leve en el rostro. Una ambulancia del servicio +Vida asistió a ambos antes de su traslado a la dependencia policial, de acuerdo con el procedimiento previsto para este tipo de situaciones.

Tras recibir las actuaciones, el fiscal Julio Petrucci dispuso la aprehensión del streamer por el delito de lesiones agravadas. La investigación quedó en manos de la fiscalía especializada en género, que deberá reunir pruebas para reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Rapallo quedó bajo el cuidado de un dispositivo de contención, mientras avanza la causa judicial. Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser evaluadas por la Justicia.