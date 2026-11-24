Gran Hermano Uruguay definió el lunes a la segunda participante fuera de juego en apenas una semana.

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Tras la salida de Jazmín , concretada el domingo, Eduardo "Colo" Gianarelli dio a conocer el nombre de la concursante que quedó fuera de la competencia en la nueva etapa de eliminación doble.

Luego de un mano a mano entre Melanie y Tai , el voto telefónico determinó que la primera participante se convirtiera en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay .

Gran Hermano Uruguay | ¿A quién bajó de placa el líder de la semana y quienes quedaron nominadas?

La concursante de 36 años, quedó fuera de la competencia después de nueve semanas de aislamiento.

"Muchas emociones, muchas situaciones, pero yo me siento otra igual", señaló durante su primer contacto con el exterior.

Con un alto perfil y protagonista de unos de los romances de Gran Hermano Uruguay, Melanie cosechó el 25% de los votos negativos, mientras que Tai sólo el 15%.

Lista cronológica de participantes eliminados de Gran Hermano Uruguay