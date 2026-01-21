Se estrena El Susurro, la llegada del cineasta uruguayo Gustavo Hernández al mundo de los vampiros

El cine de género latinoamericano está cada vez más consolidado en todo el mundo. Y este jueves 22 de enero se estrena en salas el filme de terror El Susurro, del uruguayo Gustavo Hernández Ibáñez . El cineasta nacido en Montevideo hace 52 años llegó exultante a la alfombra roja de la avant premiere de su séptimo largometraje en Buenos Aires, en donde lo esperaba su protagonista, el niño actor Marcelo Michinaux y sus productores Roxana Ramos por Aramos Cine y Fernando Díaz de Machaco Films, dos referentes del cine de terror de ambas orillas del Rio de la Plata.

“Lo que más me interesaba contar es el vínculo entre hermanos. Todo ese drama familiar. Por otro lado, voy cambiando de criatura. Mi primera película, La casa muda, fue de fantasmas, luego vinieron los zombies en Virus-32 y ahora los vampiros. Me gusta explorar como director y como espectador, y hay muchas cosas que aún quiero contar de experiencias mías como hermano. Somos seis hermanos y quería llevar una historia así a la pantalla. Si se repasa un poco mi filmografía, siempre hay algún vínculo que sostiene la trama”, revela.

En El Susurro, Lucia (Ana Clara Guanco) y Adrián (Marcelo Michinaux) son dos hermanos que huyen de la oscura herencia de su padre vampiro. En su escape, llegan a una casona en el bosque en donde irrumpe un gato que les trae un dedo humano que revela un secreto aterrador: sus vecinos forma parte de una red criminal que secuestra adolescentes para producir películas snuff. Allí comienza la lucha de Lucía por defender a su hermano menor y enfrentar a una maldición familiar que los persigue.

El largometraje ha recorrido festivales internacionales y no ha regresado con las manos vacías. Ganó la Calavera de Oro en Mórbido Fest de México (uno de los más importantes del mundo) y en el Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) se alzó con el máximo galardón. Además se llevó aplausos en Sitges y mención especial para Michinaux, el actor de 10 años nacido en Venezuela que triunfa en Argentina (lo recordarán de Cuando acecha la maldad y Distancia de rescate, con Dolores Fonzi) cuya carrera ya tiene proyección internacional.

EL SUSURRO GUSTAVO HERNÁNDEZ (2)

“Marcelo tiene la facilidad de involucrarse de manera orgánica al elenco. El equipo lo amó desde el primer día. Y hay que ver el crecimiento que tiene incluso dentro de la historia”, concluye el director.

A la dupla de jóvenes actores se suma Luciano Cáceres, quien ya es habitué en este tipo de películas y las disfruta a lo largo de todo el proceso. “Voy a la búsqueda de experiencias y de desafíos. Y estoy en un género que me divierte, que comparto con mi hija Amelia y esto es cine arte. Así que feliz de formar parte”, sintetiza Cáceres.