Tomá nota: las películas que se estrenan en lo que queda de 2025 y que tal vez no deberías dejar pasar

Titulada originalmente Weapons, esta es la segunda película Zach Cregger, un director que sorprendió con su ópera prima —Barbarian— y que se apunta como una de las grandes promesas del terror. En este caso, el horror se dispara cuando una noche desaparecen 17 niños de forma extraña, y todo se enrarece cuando se descubre que todos los ausentes son alumnos de una particular maestra de primaria.

Embed - WEAPONS - Trailer 2 Subtitulado Español Latino

Otro viernes de locos - 7 de agosto

Una de las películas más queridas de la carrera de Lindsay Lohan durante su etapa más exitosa está de vuelta. La secuela de Un viernes de loco la tiene por supuesto junto a Jamie Lee Curtis, como en la primera entrega, pero esta vez el "cambio de cuerpo" que experimentan —en la primera, la hija se despertaba un día en el cuerpo de su madre, y viceversa— es más amplio y complejo: toda la familia extendida lo sufre.

Embed - Otro Viernes De Locos | Tráiler Oficial | Subtitulado

Haz que regrese - 21 de agosto

Promocionada como uno de los títulos más oscuros del año, es probable que lo sea teniendo en cuenta que los hermanos detrás de cámara, los Philippou, fueron los encargados de la perturbadora Háblame. En esta nueva película, se zambullen en lo sobrenatural a partir del duelo de una madre que acaba de perder a su hijo.

Embed - Bring Her Back | Official Trailer 2 HD | A24

La vida de Chuck - 21 de agosto

Es raro que la adaptación de una novela o cuento de Stephen King se anuncie como una de las películas más conmovedoras e inspiradoras del año, pero eso ha sucedido con La vida de Chuck, a cargo de Mike Flannagan y con Tom Hiddlestone en el papel principal. Al parecer, esta historia de un paciente terminal que revoluciona su vida, está más cerca de Cuenta Conmigo o Milagros Inesperados que de El resplandor o Cementerio de animales.

Embed - The Life of Chuck - Trailer oficial subtitulado

Atrapado robando - 28 de agosto

Darren Aronosfky da un salto hacia otro espectro en su nueva película, donde pone al ascendente Austin Butler en el centro de un lío con gánsteres y enredos de todo tipo. Lejos, quizás, de películas más extrañas como Pi, Madre! o incluso La ballena. O eso parece.

Embed - CAUGHT STEALING | Official Trailer (2025) Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith

Los Roses - 28 de agosto

Nueva adaptación del libro La guerra de los Roses, que ya dio al cine una icónica película protagonizada por Danny DeVito, Michael Douglas y Kathleen Turner. En este caso, la batalla del matrimonio Rose está encabezada por los ingleses Benedict Cumberbatch y Olivia Colman.

Embed - Los Roses | Tráiler Oficial | Subtitulado

El conjuro 4 - 4 de setiembre

Los personajes de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson, se despiden del cine con la cuarta y última entrega de El Conjuro, una saga que sirvió para cimentar todo un universo cinematográfico muy lucrativo y extremadamente irregular.

Embed - El Conjuro 4: Últimos Ritos | Teaser Oficial | Subtitulado

Together: Juntos hasta la muerte - 18 de setiembre

Otro de los títulos que animan la siempre nutrida cartelera del terror, en este caso con toques de comedia. Together, que ha tenido una campaña de promoción inteligente a cargo de la casa productora Neon —hicieron lo mismo con Longlegs: coleccionista de almas y les fue muy bien—, toma el género para hablar de una relación de dependencia tóxica entre una pareja que empieza a darse cuenta de que están más juntos de lo que creían luego de beber de una curiosa y paranormal fuente.

Embed - Together | Trailer Español Subtitulado (2025)

Una batalla tras otra - 25 de setiembre

Uno de los estrenos del año. El fundamental Paul Thomas Anderson —Petróleo sangriento, Magnolia, El hilo fantasma— se une a Leonardo DiCaprio en una nueva adaptación de su parte de Vineland, una novela del escritor estadounidense Thomas Pynchon —antes había estrenado, también basada en este autor, Vicio propio—.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado

La máquina - 23 de octubre

Los hermanos directores Josh y Benny Safdie, responsables de películas como Good Time o Diamantes en bruto, empiezan a recorrer caminos separados. El primero en estrenar una película por su cuenta es el segundo, que a su vez es el más vinculado a la actuación de los dos. La máquina tiene a Dwayne "La Roca" Johnson interpretando al mítico peleador Mark Kerr.

Embed - THE SMASHING MACHINE - Trailer Oficial Subtitulado Español Latino

Bugonia - 30 de octubre

Yorgos Lanthimos no para, y su vínculo artístico y creativo con Emma Stone sigue produciendo películas nuevas. En 2024 ambos estrenaron dos —Pobres criaturas y Tipos de gentileza—, y ahora van por su cuarta colaboración —antes de esas habían hecho La favorita— con Bugonia, un remake de la película coreana Save the green planet. En ella, dos conspiranoicos raptan a la CEO de una mega compañía pensando que es una extraterrestre y que así detendrán la inminente invasión.

Embed - BUGONIA - Official Teaser Trailer [HD] - Only in Theaters October

Springsteen: Música de ninguna parte - 30 de setiembre

Luego del éxito de su gira con el disco The River, Bruce Springsteen entró en una etapa acústica e instrospectiva que dio como resultado el disco Nebraska, uno de los mejores de su carrera, y que precedió a la explosión que significó luego Born in the U.S.A. Ese período de tiempo es el que relata esta película con Jeremy Allen White —protagonista de la serie El Oso— en el papel de El Jefe.

Embed - Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Subtitulado

Depredador: Tierras salvajes - 6 e noviembre

La saga de Depredador volvió inesperadamente a la vida gracias a una película relativamente pequeña y exitosa titulada Presa (Prey), donde se amplió el universo de aquella recordada cinta de acción con Arnold Schwarzenegger de los 80. Esa ampliación siguió con una reciente película animada en la plataforma Disney+ titulada Depredador: cazador de asesinos, y continúa con esta nueva entrega, que tiene a Elle Fanning como protagonista.

Embed - #Depredador: Tierras Salvajes | Tráiler oficial | Subtitulado

El sobreviviente - 6 de noviembre

Otra vez, Schwarzenegger en el medio. Y Stephen King. El sobreviviente es una nueva adaptación de la novela The Running Man, que el autor de Maine escribió con el seudónimo de Richard Bachman, y que en la década de 1980 tuvo una primera adaptación con el exgobernador de California titulada Carrera contra la muerte. Acá, el protagonista es Glenn Powell, una de las estrellas ascendentes contemporáneas de Hollywood

Embed - El Sobreviviente | Tráiler Oficial (SUBTITULADO) – Edgar Wright, Glen Powell, Josh Brolin

Wicked: por siempre - 20 de noviembre

El musical que fue nominado al Oscar este mismo año cerrará su historia con esta continuación directa de la película de 2024. Vuelven Ariana Grande como La Bruja Buena del Sur, Ciynthia Erivo como Elphaba y el resto del elenco que le dio forma a la exitosa primera película de Jon M. Chu.

Embed - Wicked: For Good | Official Trailer

Avatar: Fuego y cenizas - 18 de diciembre

James Cameron sigue firme en su deseo de convertir a la saga de Avatar en el gran proyecto de su vida, y de paso tratar de filmar la mayor cantidad de secuelas antes de morir —el hombre tiene 70 años y todavía tiene planeado hacer al menos dos películas más—. La historia de los N'avi sigue en esta tercera película, que pasa de los entornos acuáticos de la segunda, al poder del fuego y una tribu nueva de habitantes de Pandora.