Un tour del mejor fainá de Montevideo, tres series para descubrir y opciones para la Noche de la Nostalgia: los recomendados de Picnic!

Comienzo el Pícnic de hoy con un piano en la memoria . Suena la melodía de New York State of Mind , pero se mezclan las notas del piano de la casa de mi niñez, que tocaban mi madre y sus alumnos y, sobre todo, mi abuela, al ritmo de tangos y milongas. La canción icónica de las tantas que compuso y canta Billy Joel, la volví a escuchar mientras miraba el muy buen documental que se puede ver en HBO MAX y que te recomendé hace poco. Me gustó tanto que lo he visto de vuelta, de a partes.

Así me encontré recordando el “state of mind” de mi pueblo (no encuentro una traducción acertada para esto que literalmente significa “estado mental”, pero que es mucho más que dos palabras), que es el state of mind de tu pueblo, de tu barrio, de tu ciudad , de esos lugares en que vivimos los primeros años de conciencia y que nos hicieron, en gran parte, quienes somos. Muchos de nosotros hemos pasado más tiempo en nuestros segundos hogares, en mi caso Montevideo, que en los primeros, pero aún así esos en que nos arroparon, en los que aprendimos a caminar, en los que corrimos contra el viento salado, son los que regresan siempre a la memoria sensorial de quienes somos .

New York State of mind es mucho más que un canto de amor por una ciudad, es mucho más que melodía y palabras. Canciones como esta son refugios, una conversación en voz baja , un abrazo como el que te daba tu pueblo cuando todo parecía posible y nada suponía un riesgo o peligro.

Billy Joel escribió esta canción en 1976, luego de varios años de desarraigo en la costa oeste, en busca de fama donde suponía que se generaba la fama. Con una buena experiencia bajo el brazo y composiciones como la increíble Piano Man, el músico decidió volver a su estado natal, Nueva York, y en particular a Long Island donde creció (nació en el Bronx). La escribió en un ómnibus Greyhound, mientras que entraba por el valle del Hudson, viendo cómo la ciudad se aproximaba: “I’m taking a Greyhound on the Hudson River Line / I’m in a New York state of mind”.

“A algunas personas les gusta alejarse / Tomarse unas vacaciones del barrio”, canta al grabado en nuestro ADN. Pero el viaje no nos aleja y hasta puede funcionar como un espejo. Nos hace extrañar lo que pensábamos que nos pesaba, valorar lo que creíamos rutinario, y reconocer que hay vínculos que no se rompen, aunque se estiren.

Para quienes han migrado, por elección o necesidad, para quienes han sentido la tentación de abandonar todo lo que conocían, esta canción es un susurro que nos dice que está bien irse, pero también está bien volver, aunque no siempre lo hagamos físicamente. A veces basta con que el alma viaje.

Gracias por leer y ojalá que, por un rato, vuelvas a tu “state of mind”. Que tengas una buena semana.

Para ver

Urgencia. Estado crítico (Netflix) es una serie documental que me interesó desde el primer minuto, no solo porque soy fan “de las de médicos”, sino porque muestra con dramatismo la constante lucha de quienes trabajan en salud a la hora de tomar decisiones en situaciones extremas, muchas veces sobre la vida y la muerte. Filmada en hospitales de Reino Unido durante la pandemia, la serie no solo incluye momentos de tensión e incertidumbre, sino que muestra la carga emocional y física que soportan los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario. Al final obliga a reflexionar sobre el sistema de salud global y sobre nuestras propias expectativas que, a veces siento, tienden a soñar con una vida casi eterna.

Katrina. Fue tal vez el huracán más poderoso que cayó sobre Estados Unidos, uno de los tres de grado 5 de los que se tiene conocimiento, y se hizo tristemente famoso por las consecuencias devastadoras en Nueva Orleans. Pasaron 20 años desde aquel desastre y la ciudad sigue reconstruyéndose de lo que nunca nadie pensó que podía suceder. La nueva serie documental Huracán Katrina: carrera contra el tiempo , de National Geographic (se puede ver en Disney), muestra paso a paso el fracaso sistémico, la impotencia política y la distorsión mediática, además del sufrimiento de tantas personas.

Cuerpos . Se me había pasado este thriller policiaco y de ciencia ficción de 2023 (Netflix) que teje una narrativa a la que hay que prestarle atención para no perderse. Son cuatro líneas temporales distintas —1890, 1941, 2023 y 2053—, todas conectadas por un cadáver masculino que aparece en la misma calle de Londres. Cada época tiene su propio detective que investiga el crimen, sin saber que todos forman parte de un rompecabezas que trasciende el tiempo y que podría alterar el futuro de la humanidad. Es una serie inglesa y pronto reconocerás a Stephen Graham, el padre de Adolescencia.

Para disfrutar

Barroco. Si sacás entradas ya, seguro que disfrutarás el concierto Ánima Barroca, parte de la Temporada de Música de Cámara 2025 del Sodre. Es este jueves 7 a las 20 hs en el Auditorio Vaz Ferreira (18 de Julio 1790). Los músicos en flauta, violín, violoncello y clave, además de la soprano Sofía Rauss interpretarán un repertorio con obras de Barbara Strozzi, Arcangelo Corelli, Marco Uccellini, Bach y Handel.

Masliah. El sábado 16 de agosto se presenta en la Alianza Francesa, con entrada gratuita previa inscripción, Leo Masliah con “Del lado de acá del lado de allá”, a las 20 hs. Se trata de un ciclo de encuentros que combinan palabra y música, en el que cuatro artistas uruguayos que se vincularon con la cultura francesa en distintos momentos de sus vidas, cuentan su experiencia y comparten su música, guiados por Diego Barnabé. Reserva obligatoria acá .

Nostalgia. Se acerca la noche del 24 de agosto y ya hay muchas propuestas. La de la Plaza de Toros de Colonia propone volver a la Noche de la Nostalgia original de Océano FM con los DJ’s Alejandro Dangiolillo y Gabriel Abella, al ritmo de los oldies que todos queremos escuchar, en una carpa cerrada y con varias propuestas gastronómicas. Más vale planear con tiempo.

Poesía. Si te gusta leer pero te cuesta la poesía (como me pasaba a mí), el taller Poesía y mediación de lectura: más allá del verso del CCE, invita a explorar y compartir estrategias efectivas para acercar la poesía a distintos públicos. En el encuentro se compartirán herramientas para hacer la poesía más accesible y atractiva. Es el sábado 9 de agosto de 11:30 a 13:45 y hay que inscribirse previamente, sin costo.

Travesía. Este viernes 8 es el día para disfrutar de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre, que presenta T ravesía: El Sueño Americano en París , en el auditorio Adela Reta. Bajo la dirección del maestro Ariel Britos, será un viaje de la mano de Un Americano en París de George Gershwin, las Danzas Polovtsianas de Alexander Borodin y la participación especial del pianista Jorge Mejía.

Magritte. “Esto no es un curso” se titula el curso que dicta en agosto la profesora la Graciela Ortega sobre René Magritte, una figura clave del surrealismo y una artista con muchos misterios a cuestas. “Con imágenes aparentemente simples, logró desestabilizar nuestras certezas y cuestionar lo que vemos”. En el curso se recorre su trayectoria artística, desde sus inicios en Bélgica hasta la madurez de su estilo, marcado por el juego entre lo visible y lo oculto. Las clases se dan en el Círculo de Bellas Artes y se puden tomar tanto de forma presencial como en línea, pudiendo pasar de una modalidad a la otra cuando lo desees. Cupos limitados. Más información [email protected] .

Diseño. El 15 de agosto inaugura Casa AYD , edición 2025, en Rambla República del Perú 1588 esq. Luis Alberto de Herrera. Desde agosto a noviembre habrán experiencias diversas, la primera de las cuales, Art & Wine Experience, se extenderá hasta el 24 de agosto con la participación de más 80 artistas nacionales e internacionales, así como de más de 20 bodegas y degustaciones exclusivas.

Ronda

El jueves 21 de agosto comienza un ciclo súper interesante en Ronda de Mujeres , con cuatro fechas y cuatro mujeres que plantean una manera diferente de disfrutar la música, desde todos los ritmos y con contexto. Se llama Charlas Sencillas – Volumen 1 y propone encuentros íntimos para detenerse en las canciones, explorar lo que evocan, abrir el diálogo desde la escucha y el relato. La primera cita es con Paula Drexler que nos paseará por el candombe. “De la herencia a la mezcla, del toque ancestral a los nuevos lenguajes. Escuchar el candombe, quizás, sea también otra forma de escucharnos”. Cuatro jueves, a las 20 hs, en HungryArt (Reconquista 564, Ciudad Vieja). Con el precio de la entrada hay cosas ricas de FoodStudio y vinos de Cerro Chapeu. Acá podés ver toda la programación , que en los siguientes jueves suma a Luciana Giuria, María Lorente y Eleonora Navatta.

Mes de la Fotografía

Agosto es el mes de la fotografía y el Centro de Fotografía tiene buenas actividades para celebrarlo. Todos los sábados del mes, de 10 a 16 h, en la sede de 18 de Julio 885, habrá desde charlas hasta realidad virtual, pasando por talleres para entender más allá de lo que vemos en una imagen. Además de charlas con fotógrafos y con estudiantes de Fotografía, te podrás tomar un retrato express en un set preparado para la ocasión. Otra buena opción es experimentar con la cámara oscura, para entender qué ocurre dentro de una cámara fotográfica, así como el viaje con realidad virtual por el pasado de Montevideo, recorriendo, con lentes especiales y a través de imágenes del archivo histórico, la Plaza Independencia en 1925, cuando se estaba construyendo el Palacio Salvo, y el Estadio Centenario en 1930. Hay mucho más para hacer y lo podés ver acá , pero van titulares:

Visita por el CdF y su cámara de conservación

Fotografía en el tiempo: procesos fotográficos de los siglos XIX y XX

Activación fanzinera!

Taller: 360 dibujos para dar vuelta el mundo

Editatón de fotos históricas de Montevideo

Serigrafía en vivo (remera, tote o lo que quieras)

Retratos fotoquímicos

¿Cuál es tu fainá favorito?

Yo tengo varios favoritos y todos mejores que los que hago en casa, porque nada se compara con el horno de leña que lo deja como a mi me gusta: finito y crocante. Pero antes de contarte y de que me cuentes sobre fainás favoritos, te paso el dato de un nuevo tour de Peatonal tours, sobre el fainá, claro está.

El Fainá Tour vuelve a salir el jueves 14 de agosto, recorriendo el barrio Cordón para conocer diferentes bares, de los de antes y de los de ahora, con degustación de fainá en Fundamento Pizza , Bar Luz y Duna Bar.

El recorrido comienza a las 19 hs desde Fundamento (Salterain 1441, esq. Rivera). Habrá segunda edición en otro barrio, a anunciar.

La fainá es la versión rioplatense de la farinata italiana, una preparación que solo lleva harina de garbanzos, agua, aceite, sal y pimienta, que se originó en Génova con los productos que había en la zona. Para mi gusto, es de las pocas especialidades italianas que nos sale casi casi mejor acá que allá.

Chau chau adiós