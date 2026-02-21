"Vivin ahora, ya, en el presente: el sentido mensaje de Eric Dane a sus dos hijas antes de morir

Un día después de que la familia de actor Eric Dane confimara su muerte producto de complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con la que fue diagnostica hace meses, Netflix publicó el capítulo de la serie documental "Famous Last Words" (Últimas palabras célebres, en español) en la que lo tuvo como protagonista.

La producción difundida bajo la condición de que sólo viera la luz tras su fallecimiento, evidenció dificultades motrices del artista oriundo de California, tanto para desplazarse como para articular palabras. Sin emabrgo, no dudo en definirse a sí mismo como un hombre "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre".

“Cuando la gente vea esto, ya habrás muerto. ¿Es difícil tenerlo en cuenta? Porque en parte es un alivio, y en otra parte, entiendo que cada minuto, da igual cómo te sientas, querrás estar presente”, señaló el entrevistador y productor ejecutivo del ciclo de la plataforma de streaming, Brad Falchuk , a lo que Dane respondió: “Es un concepto complicado con el que luchar”.

"Tú y yo estamos aquí hablando, vivos, pero por otra parte, cuando esto suceda, si sucede, yo no estaré aquí. En realidad es cool. La idea de vivir en el pasado en el momento en el que estés en paz es muy interesante para mí”, agregó el artista de 53 años.

Sobre su papel de Cal en la serie Euphoria, confesó sentirse muy cercano al personaje porque ambos tenían "una doble vida”: “Por mi batalla contra las drogas y el alcohol. Sé lo que es que tu exterior y tu interior no vayan a la par”, continuó.

Ya en el fragmento final de la entrevista, Dane se dirigió directamente a la cámara para hablarles a sus hijas y dejó un mensaje lleno de recuerdos y consejos. "Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces me tropecé, pero lo intenté", comenzó diciendo.

En esa línea, recordó los momentos compartidos en familia en playas de Malibú, Santa Mónica, Hawái y México, refiriéndose como sus "bebés acuáticos".

"Vivan ahora. Ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo", insistió.

Dane admitió que pasó años "perdido" en su cabeza, consumido por la preocupación, la autocompasión, la vergüenza y las dudas sobre sus decisiones pasadas, aunque explicó que la necesidad de supervivencia ante la ELA lo obligó a permanecer en el ahora, afirmando que "el pasado contiene los arrepentimientos, el futuro permanece desconocido, así que tienes que vivir ahora mismo. El presente es todo lo que tienes. Aprécialo, aprecia cada momento".

“Enamorancé. No necesariamente de una persona, sino de algo. Encuentren su pasión, su alegría, lo que los hace levantaros por la mañana”, sentenció.