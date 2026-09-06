Devuelven a Marruecos a 21 migrantes por apedrear a militares españoles en Ceuta

La Guardia Civil española identificó a 21 migrantes que lanzaron piedras contra una patrulla militar en el enclave de Ceuta, y que después aceptaron regresar a Marruecos, según informaron este domingo fuentes del cuerpo.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado en la playa del Trampolín, uno de los puntos donde se concentran muchos de los migrantes que aún viven en las calles de este enclave español en el norte de África, tras la entrada masiva de unas 70.000 personas desde Marruecos a finales de julio.

Después de que los militares avisaran de que estaban siendo apedreados, "la Guardia Civil intervino identificando a los implicados, quienes de manera voluntaria regresaron a Marruecos", indicaron las fuentes.

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El altercado se resolvió "sin que se produjeran daños materiales ni personales", agregaron.

Aunque la gran mayoría de los migrantes que llegaron a finales de julio regresaron poco después, varios miles —unos 5.000 según el Gobierno central, 10.000 según las autoridades locales— siguen en el pequeño territorio.

Desde entonces, se han producido varios momentos de tensión en este enclave de 18,5 km2 y 80.000 habitantes, como otros apedreamientos a patrullas militares, que también se saldaron con detenciones y expulsiones.

Igualmente, hubo choques con la policía de manifestantes ceutíes que piden la marcha de los migrantes, cuyas pertenencias quemaron en una ocasión en la playa.

El gobierno central, muy criticado por la oposición de derecha y extrema derecha por su gestión de la crisis, busca agilizar la devolución de los migrantes, pero según las leyes debe identificar a cada uno para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser retornado, mientras que miles de menores deben recibir protección especial.

El ejecutivo decidió el sábado tomar el control del puerto de la ciudad autónoma, después de que las autoridades de Ceuta -gobernada por el opositor Partido Popular- no dieran luz verde a instalar allí unas estructuras de alojamiento temporal para migrantes.

"Son casetas que van a ser desmontadas, y por tanto no es para que [los migrantes] se queden en Ceuta", explicó este domingo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la televisión pública.

"Eso se está haciendo para que sean devueltos, porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos", agregó, buscando aplacar las protestas de los habitantes.

AFP