Disminuyó el riesgo de impacto del asteroide YR4, dijo astrónomo uruguayo

El astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi explicó que la actualización de datos permite ajustar la trayectoria del objeto, lo que sugiere que el riesgo podría desaparecer por completo. A pesar de su proximidad, no se prevén consecuencias para la Tierra.

Aunque el asteroide tendrá un paso cercano, su tamaño es reducido y no ingresará en la atmósfera, según los nuevos análisis. Según Tancredi, en caso de no impactar, el evento no tendría efectos sobre el planeta.