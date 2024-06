Ancap pierde  US$ 48 millones en primer trimestre: "no estamos una pizca preocupados, se va a revertir", afirmó Stipanicic

“Barco parado no genera flete”. Con esa frase las autoridades de Ancap abrieron el miércoles la presentación de los resultados contables del primer trimestre de 2024, que registraron pérdidas por US$ 48 millones.

En el mismo período del año pasado y con la refinería operativa, la empresa había reportado un resultado neto positivo de US$ 73 millones , con un margen bruto de 12%.

A eso se sumó que el Poder Ejecutivo, “privilegiando al consumidor” continuó fijando precios al público “sistemáticamente” menores a los calculados por el regulador, indicaron.

Las cifras oficiales mostraron que los negocios en competencia de Ancap y las empresas del grupo registraron ganancias por US$ 9 millones. Pero esas ganancias no fueron suficientes para cubrir las pérdidas por importaciones de combustibles para el mercado monopólico que totalizaron US$ 35 millones.

Por otro lado, entre enero y marzo el ente resignó ingresos por US$ 14 millones, debido a ventas por debajo del Precio Paridad de Importación (PPI), en naftas y supergás (incluyendo el subsidio focalizado).

Proyectan recuperación para próximos trimestres

“Hoy anunciamos una pérdida de US$ 48 millones, pero no estamos una pizca de preocupados por lo que pasó. En los trimestres siguientes del año vamos a tener margen de refinación, y seguramente esa pérdida más que se va a revertir”, afirmó el presidente del ente Alejandro Stipanicic, en un taller con periodistas del que participó El Observador.

La diferencia de precio de los productos y el crudo si bien ha disminuido respecto a los valores de 2022, sigue siendo alta. En abril el margen de la gasolina estaba en US$ 19 por barril y el gasoil en US$ 23 por barril.

Este fue un elemento clave que jugó a favor, por ejemplo en 2022. Los márgenes históricamente altos permitieron al Poder Ejecutivo moderar el impacto de los precios internacionales en las tarifas, sin perjudicar el resultado económico de la actividad principal del ente.

IMG_20240605_192327~2.jpg

Si la refinería hubiese estado funcionando en el primer trimestre de 2024, la empresa estatal hubiese capturado US$ 57 millones de margen de refinación, “suficiente” para tener resultado positivo, explicó el gerente general Ignacio Horvath.

Stipanicic subrayó que en condiciones normales, el resultado operativo del primer trimestre suele ubicarse en el orden de US$ 40 millones. Eso ocurrió entre 2021 y 2023, por ejemplo. En el primer cuarto del año ese resultado fue negativo en US$ 40 millones por las razones señaladas anteriormente.

Los números del período abril-junio todavía arrastrarán efectos de la parada técnica, y se proyecta que mostraran una recuperación más clara sobre el segundo semestre.

La parada de mantenimiento tuvo una duración real de 276 días, tiempo en que no hubo producción. Originalmente y antes del conflicto sindical que obligó una reprogramación logística, se había planificado que la parada se extendería 110 días, entre setiembre y diciembre.

En ese período se importaron 1.630.000 m3 en productos incluyendo gasoil, naftas, supergás, propano y fuel oil para abastecer la demanda local. Inicialmente se había estimado comprar en el exterior alrededor de 50% de ese volumen.

Sobre precio de US$ 900 millones en combustibles

La presentación realizada por Stipanicic y Horvath, destacó que con la nueva metodología de fijación de precios (PPI) “se evita” la captura de la renta monopólica por Ancap.

Según explicaron, entre 2021 y el presente Ancap dio ganancias, y además la sociedad uruguaya pagó US$ 500 millones por debajo del precio de mercado.

En tanto, entre 2014 y 2020 la población pagó un sobre precio en los combustibles de US$ 900 millones, según cifras divulgadas por el ente.