Aumenta el trabajo doméstico de los hombres uruguayos: ¿cómo se dividen las tareas del hogar?

Las mujeres en Uruguay tienen una mayor carga de trabajo no remunerado que los hombres, es decir que dedican parte de su tiempo a realizar actividades por las que no reciben ingresos económicos. Sin embargo, las brechas de género en el trabajo remunerado y no remunerado han disminuido a lo largo de los últimos años, aunque “de manera muy lenta”, según un estudio elaborado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (Iecon-Fcea).