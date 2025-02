BCU instruyó a empresa de inversión ganadera a dejar de hacer publicidad

La advertencia del BCU

El regulador advirtió que bajo la denominación de “Fondo Ganadero Pampas” no se encuentran empresas registradas ante el BCU bajo ninguna forma.

Además, señaló que los fondos de inversión se encuentran regulados por la ley 16.774 de 27 de setiembre de 1996, que en su artículo 1 establece que deben ser gestionados por una sociedad administradora de fondos de inversión (en adelante AFISA), las cuales de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, para funcionar requerirán autorización del BCU.

La resolución explicó que las administradoras de fondos de inversión debidamente autorizadas se encuentran inscriptas en el Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia de Servicios Financieros, así como los fondos que ellas administran.

Y que las empresas y productos que no se encuentren en el registro mencionado “no se encuentran debidamente autorizados y por lo tanto no están sujetos a regulación y control por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros”.

“Es conveniente realizar una advertencia al mercado para informar que la empresa Fondo Ganadero Pampas así como el Fondo Pampas no se encuentran inscriptos en el Registro del Mercado de Valores del BCU, no se encuentran debidamente autorizados y por lo tanto, no están sujetos a regulación y control por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros”, dice la resolución fechada el 17 de febrero.