Caja Bancaria: préstamos y venta de campos para buscar un punto de equilibrio que llegaría en 2034

La Caja Bancaria necesita fondos para hacer frente a una situación financiera compleja con un déficit que asciende a los US$ 994 millones . El año pasado el Parlamento votó un proyecto de rescate que le permite –con aval del Poder Ejecutivo- acceder a préstamos que ya fueron tramitados . La institución, además, vendió campos para obtener capital que le otorgue viabilidad hasta la primera parte del año próximo. Después buscará mantener finos equilibrios para llegar hasta 2034, cuando las proyecciones señalan que se sustentaría con recursos propios.

Al cierre de 2023, la Caja Bancaria tenía registrados 18.390 trabajadores activos y 19.696 jubilados. El resultado neto del ejercicio fue negativo en US$ 106,4 millones y mostró algo que todos sabían: la institución no podía sustentarse sola. Por eso, desde varios meses antes se discutía un proyecto que le otorgara la viabilidad que los números no mostraban.