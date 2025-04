Caja Bancaria redujo pérdidas en 2024; estiman resultados positivos a partir de 2030

caja-bancarios---db-03-jpg..webp Caja Bancaria Diego Battiste

Además definió una contribución pecuniaria de 4% desde enero de 2024 para las pasividades superiores a las 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a $ 39.456.

El aporte del Estado fue otorgar una garantía soberana por hasta 2.625 millones de Unidades Indexadas (actualmente US$ 386 millones) para respaldar préstamos que tomara la Caja Bancaria, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones.

Bajo ese esquema la institución recibió un desembolso de Fonplata por US$ 25 millones y otro del Banco República (BROU) por US$ 80 millones. Además, el directorio de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó una línea de crédito no comprometida por hasta US$ 300 millones, con la misma garantía oficial como respaldo.

Pérdidas y resultados positivos

Los estados financieros fueron auditados por el estudio contable UHY Gubba & Asociados.

El documento explica que la ley 20.208 de octubre de 2023 estableció una serie de medidas destinadas a revertir el desequilibrio entre los ingresos y egresos operativos de la institución que se registra en los últimos ejercicios y que resultó en un déficit financiero.

Ese desequilibrio, además, impactó en el patrimonio de la institución que se volvió negativo a partir del ejercicio económico de 2023. El patrimonio de la Caja Bancaria cerró con un rojo de $ 4.545 millones en 2024; un año atrás el resultado negativo había sido de $ 1.358,7 millones.

Las medidas dispuestas en la ley, añade, permitieron cumplir con el pago de las prestaciones y los gastos de funcionamiento del año, y mantener al cierre del ejercicio un nivel de liquidez que asegura el cumplimiento de las obligaciones proyectadas para el primer semestre de este año. Para ese mismo período se prevé un primer desembolso del crédito de CAF que será destinado al pago de las prestaciones del segundo semestre de 2025 y una parte de 2026.

-lcm4535-jpg..webp Fusión del BROU con el BHU Foto: Leonardo Carreño.

La auditoría señala que, al mismo tiempo, la Caja Bancaria avanza en una primera emisión de oferta pública que se concretaría este año y que se utilizaría para amortizar el préstamo tomado del BROU que vence en 2026.

Expone que la dirección de la institución continúa las negociaciones para obtener financiación para los déficits proyectados para los años próximos, de acuerdo a los flujos de fondos elaborados. Esas proyecciones, indica el estudio contable, muestran resultados operativos deficitarios hasta 2030.

A partir de ese momento, los números comienzan a ser positivos para permitir tanto el pago de las prestaciones y los gastos de funcionamiento, como la cobertura de intereses y amortización de los préstamos y emisiones planificadas.

La auditoría expresa que de acuerdo a los flujos de fondos proyectados, las obligaciones financieras ya contratadas y las que se contraerán en los próximos años quedarán totalmente amortizadas en 2040.

Bancarios activos y jubilados

Según los estados financieros, en el cierre de 2024 había 18.328 afiliados activos a la Caja Bancaria ( 10.957 hombres y 7.371 mujeres). Según el registro, la institución pagó 20.453 pasividades, de las cuales hubo 13.625 jubilaciones y 6.828 pensiones.

La institución destinó $ 21.156 millones para el pago de jubilaciones (US$ 480 millones), con una suba interanual en pesos de 8%. En el caso de las pensiones fueron $ 6.830 millones (US$$ 155 millones), con aumento de 5,9%.