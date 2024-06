Cómo fue el mapa exportador de Uruguay en 2023: departamentos y productos con más ventas

El informe explicó que dada su extensión territorial y el hecho de contar con una población principalmente urbana su producción agrícola es marginal. Por ese motivo, los bienes exportados son mayormente industrializados.

En el segundo lugar se ubicó Colonia con US$ 2.261 millones y el 20% del total. En este caso la baja fue de 24% y consiguió que el departamento pasara del primer lugar en 2022 al segundo durante el año pasado.

0001415507.webp Montes del Plata tuvo relevancia en el mapa exportador de Uruguay en 2023 Montes del Plata

Las ventas fueron fundamentalmente de celulosa y concentrado de bebidas y entre los destinos principales estuvieron la Unión Europea con 27%, China con 17%, Brasil con 11% y México con 7%. El dinamismo exportador del departamento se sustentó en la planta de producción de celulosa de Montes del Plata y la de concentrado de bebidas de Pepsico.

Luego se colocó Canelones con operaciones por US$ 1.641 millones y retracción interanual de 14,5%. Las ventas externas fueron de carne vacuna, subproductos cárnicos, productos farmacéuticos y plásticos y sus manufacturas con destino en China, Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.

En cuarto lugar quedó Río Negro con US$ 833 y caída de 27%. La celulosa (primera planta de UPM), los productos lácteos y la soja fueron los más vendidos y adquiridos básicamente por China, Unión Europea y Estados Unidos.

Durazno quedó en la posición siguiente con US$ 767 millones y crecimiento interanual de 57%. El aumento se debó básicamente a las exportaciones de celulosa producida en la segunda planta de UPM.

Uruguay XXI explicó que la tercera pastera instalada en Uruguay ha tenido y tendrá impactos significativos en las exportaciones y contribuirá con el desarrollo de la zona centro – noreste de Uruguay. Estimó que las ventas externas de Durazno aumentarán considerablemente en 2024 hasta llegar incluso a duplicarse en relación al año pasado.

1536106489306.webp UPM Fray Bentos Pablo Pirrocco

Eso se debe, indicó, a que la celulosa será el principal bien de exportación de Uruguay en este año. En ese contexto, Durazno tiene potencial de posicionarse como uno de los departamentos más exportadores.

En contraste, los departamentos con menos ventas externas fueron Lavalleja con US$ 41 millones, Rivera con US$ 33 millones y Maldonado con US$ 15 millones.

Productos con más exportaciones

La carne vacuna fue el producto más vendido en 2023 con US$ 2.057 millones. Los principales aportes fueron de Canelones con US$ 867 millones, Tacuarembó con US$ 263 millones, Durazno con US$ 228 millones y Cerro Largo con US$ 152 millones.

El segundo fue la celulosa con la producción de las dos planta de UPM (Río Negro y Durazno) y Montes del Plata (Colonia).

Los productos lácteos siguieron en importancia con US$ 816 millones. Los departamento con mayor participación fueron San José con US$ 428 millones, Florida con US$ 126 millones, Soriano con 87 millones y Durazno con US$ 853 millones.

Ventas a Argentina

Las ventas a Argentina llegaron a US$ 570 millones el año pasado y tuvieron participación de 13 departamentos. En el primer lugar estuvo Montevideo con US$ 254 millones. Luego se ubicaron Colonia con US$ 119 millones, Río Negro con US$ 68 millones, Canelones con US$ 58 millones y San José con US$ 50 millones.