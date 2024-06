Corporación Vial del Uruguay emitió deuda por US$ 101 millones

En abril 2024, CVU realizó su primera instancia de reapertura distribuido en tres series de valores, una en Unidades Indexadas (UI), otra en Unidad Previsional (UP) y otra en dólares, con canje de los títulos emitidos en forma previa. En dicha instancia, se emitieron unos US$ 236 millones, de los cuales un 93% correspondió a canje de títulos.

Los detalles de la emisión de Corporación Vial del Uruguay

En el caso de las series en UP y en dólares que se licitaron de forma conjunta, la demanda del mercado ascendió a US$ 78 millones, superando en un 56% el monto ofrecido en ambas monedas por el emisor. En este caso, el emisor asignó ofertas por un monto aproximado de US$ 50 millones, a una tasa efectiva en UP de 2,25% y una tasa efectiva en dólares de 6,02%.

Respecto a la serie en UI, se ofrecieron al mercado títulos de deuda por US$ 50 millones y se recibió una demanda de USS 130 millones que superó ampliamente los montos ofrecidos. El emisor realizó una adjudicación de US$ 50 millones a una tasa efectiva en UI de 3,80%.

Los fondos obtenidos de la emisión se utilizarán para el financiamiento del plan vial de obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el período.

La colocación se suscribió a través de las pantallas de Bevsa mediante el sistema de negociación electrónica Siopel desarrollado en conjunto por Bevsa y el MAE de Argentina.

El gerente de Operaciones y Mercados de BEVSA, Agustin Gattas, señaló que “el fidecomiso sigue demostrando ser una gran herramienta para canalizar los fondos a proyectos que son un aporte clave para dinamizar el mercado de valores y la economía y en particular las obras viales que tanto aportan al desarrollo la infraestructura del país".

Sumada a la primera emisión de títulos de este fideicomiso realizada a mediados de diciembre de 2023, y al canje realizado en abril 2024, CVU alcanza en este nuevo instrumento un monto total aproximado de US$ 503 millones emitidos.