Dólar débil y baja de los commodities: el mapa de la inflación en América del Sur en 2025

Con 2025 ya finalizado, se han ido conociendo los datos anuales de inflación en los distintos países de la región.

Perú, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil —todos países que operan bajo regímenes de metas de inflación— cerraron el año con registros inferiores a los que se anticipaban un año atrás.

La explicación de este fenómeno común no radica en un “exceso de contracción” monetaria por parte de sus bancos centrales, sino en la incidencia de un shock externo inesperado que afectó simultáneamente a todas estas economías, subrayó el economista José Licandro.

La inflación se mantuvo estable en diciembre en EEUU, pero los alimentos registraron su mayor suba desde 2022

En ese sentido, señaló que no todos estos países atravesaron en 2025 fases monetarias contractivas comparables a la de Uruguay. Por el contrario, varios de ellos ya habían transitado —o estaban transitando— hacia posturas monetarias más neutrales, en la medida en que las expectativas de inflación se encontraban alineadas con las metas.

Sin embargo, pese a estas diferencias en la postura monetaria, todos enfrentaron un shock externo poco frecuente: una depreciación generalizada del dólar a nivel global, acompañada por una caída en los precios internacionales de numerosos commodities (con algunas excepciones), como resultado de un giro proteccionista inusitado impulsado por el nuevo gobierno de Estados Unidos.

Esta combinación —dólar más débil y precios internacionales en retroceso— fue determinante para explicar que la inflación efectiva terminara ubicándose por debajo de lo esperado en todos estos países, sin excepción. Se trata, por tanto, de un fenómeno común explicado por factores externos compartidos, y no por instancias monetarias domésticas disímiles, sostuvo Licandro en su cuenta de X.

Perú: inflación mínima en ocho años

La inflación en Perú terminó el año pasado en 1,5%, la tasa anual más baja de los últimos 8 años, y dentro del rango meta del Banco Central (2% +/- un punto porcentual). A la fecha no se anticipan cambios en la tasa de referencia, que se ubica en 4,25% —rango neutral—.

Paraguay: inflación contenida y actividad en alza

Un escalón por encima quedó Paraguay, con un registro de 3,1%, que se ubicó por debajo del verificado en 2024 y dentro del rango de 3,5% con tolerancia de +/- 2 puntos porcentuales.

El Comité de Política Monetaria mantiene la tasa de interés en 6%, dentro de un contexto con buen dinamismo de la actividad económica en los últimos meses, correcciones al alza en los pronósticos de crecimiento y expectativas en línea con la meta.

Chile: desinflación más rápida de lo previsto

En Chile, la inflación para todo el 2025 alcanzó el 3,5% y fue menor al 4,5% de 2024, además de ser el registro anual más bajo en cinco años. El dato quedó por encima de la meta oficial de 3%, a la que se espera converger en el primer trimestre de 2026.

En diciembre, el Banco Central de ese país redujo la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, hasta 4,5%. El informe señaló que la inflación se redujo más rápido de lo proyectado en setiembre, en un entorno económico local y global algo mejor de lo esperado.

Uruguay: menor inflación desde 2001

La inflación en Uruguay fue de 3,65% en todo el 2025 y terminó el año por debajo de la meta oficial fijada por las autoridades de 4,5%. Fue el menor cierre anual desde 2001, y se completaron 31 meses dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6%.

En diciembre, el BCU resolvió por unanimidad recortar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, desde 8% a 7,5%.

En un contexto de baja de expectativas y de un crecimiento económico más débil de lo previsto, se prevén nuevos recortes de la tasa de interés en los próximos meses, lo que llevaría a una política monetaria más expansiva en 2026.

La baja de la inflación no puede atribuirse a una política monetaria excesivamente contractiva que “se pasó de cuerda”, por varios motivos, según Licandro.

En primer lugar, porque dicha fase contractiva fue breve —apenas algunos meses—, cuando es sabido que el horizonte de efecto es de dos años.

En segundo lugar, porque según los datos del último Informe de Política Monetaria del BCU, la mayor parte de la reducción de la inflación entre diciembre de 2024 (5,5%) y diciembre de 2025 (3,6%) se explica por la evolución de los bienes transables, cuyos precios están fuertemente influidos por el tipo de cambio y los precios internacionales. Los bienes no transables, en cambio, mostraron apenas una desaceleración marginal.

G-JTi6vWYAE8Ux1 BCU.

Asimismo, el comportamiento del tipo de cambio en Uruguay no difirió sustancialmente ni del observado en los países comparables ni del movimiento de los principales indicadores globales del dólar frente a otras monedas.

Finalmente, el economista apuntó que corresponde reconocer un mérito al nuevo gobierno, en la medida en que decidió mantener y respaldar el régimen de metas de inflación heredado, a pesar de haberlo cuestionado previamente. Su ratificación explícita y una ejecución “coherente” de la política monetaria contribuyeron a una rápida caída de las expectativas de inflación a 24 meses, consolidando la credibilidad del marco monetario.

Los analistas privados esperan una inflación de 4,52% para el cierre de 2026 y de 4,63% para el horizonte de 24 meses, en mediana.

Brasil: alivio inflacionario con tasas en máximos históricos

En Brasil, la inflación se redujo en 2025 a 4,26%, desde un 4,83% en diciembre de 2024, y quedó dentro de la meta oficial —3% con rango de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales—.

Fue además la quinta menor tasa registrada desde el inicio del Plan Real en 1995, según la agencia Brasil.

En 2025, la inflación oficial estuvo por encima del objetivo máximo del 4,5%, en un contexto de política monetaria restrictiva, con una tasa de interés básica del 15% anual, la más alta de los últimos 19 años.

La última edición de la encuesta Focus dice que las expectativas de mercado se han mantenido estables en el último mes y esperan una inflación de 4,05% para el cierre de 2026 y de 3,8% para 2027, según la mediana de respuestas.

inflao Banco Central de Brasil.

Colombia: riesgos inflacionarios hacia 2026

La inflación en Colombia terminó el 2025 en 5,1% y casi sin variaciones respecto a 2024.

Un informe de BBVA Research prevé que el aumento del salario mínimo del 23%, muy por encima de lo proyectado, ejerza presiones significativas al alza sobre la inflación en 2026. Adicionalmente, los riesgos no se limitan a la indexación asociada al salario mínimo.

“En nuestro escenario, la inflación cerraría 2026 significativamente por encima de los registros de 2024 y 2025”.

En diciembre, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés en 9,25%.

La mayoría de las medidas de expectativas de inflación aumentaron y se mantienen por encima de la meta del 3% para plazos de uno y dos años.

Bolivia: fuerte aceleración inflacionaria

En Bolivia, la inflación al cierre de 2025 fue de 20,4%, el nivel más alto desde 2008 (11,85%) y muy por encima de la meta anual de 7,5% que había proyectado el gobierno anterior.

Este país mostró el año pasado la peor performance dentro de la región y pasó a ser uno de los tres países con mayor inflación, tras varios años con registros estables, que, por ejemplo, en pandemia eran cercanos a 1%.

En el año cerrado a junio, la inflación escaló hasta 25%, un registro no visto desde 1985.

El aumento de precios se dio en un contexto de desequilibrios económicos estructurales que se extendieron durante años, pero que habían sido contenidos bajo un esquema de tipo de cambio fijo, subsidios generalizados y un Estado sobredimensionado. Eso se vio agravado por el declive de las exportaciones de gas, que terminó de colapsar sus reservas de divisas.

El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente sostuvo que “en dos meses de gestión del gobierno del presidente Rodrigo Paz”, que tomó posesión el pasado 8 de noviembre, “se logró estabilizar los precios y la inflación comenzó a descender”.

La proyección del gobierno de Paz “es que en los próximos meses el índice sea inferior” y que entre algunos de los factores que contribuyen a estos resultados está la estabilización del tipo de cambio, agregó la institución, se´gun EFE.

Argentina: desinflación, pero lejos de estar resuelta

En Argentina, la inflación terminó 2025 en 31,5%, el nivel más bajo en los últimos ocho años.

En 2026 es factible que tenga un recorte en su índice de precios al consumidor, aunque no llegará a bajar el nivel interanual a un dígito, al menos este año. De acuerdo con la mediana de las firmas consultadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, el año cerraría en 20,1%, informó Bloomberg Línea.

El economista Javier de Haedo recordó días atrás que en los últimos 12 meses la inflación estuvo arriba del 30% y que en el último trimestre se aceleró.

En ese sentido, subrayó que bajar de tres a dos dígitos, como pasó, es “relativamente sencillo” en comparación con la dificultad que implica hacerlo desde dos a un dígito.

“Es claro que pasar de tres a dos dígitos pega bien en el bolsillo de la población. (…) Pero eso no implica que la inflación esté derrotada ni mucho menos. Lo más difícil para lograrlo está por venir”, escribió en su sitio web.