INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO

Inflación fue de 3,7% en 2025 y terminó el año por debajo de la meta oficial

La inflación en Uruguay tuvo su menor cierre anual desde 2001, y completó 31 meses dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6%

5 de enero 2026 - 14:23hs
image

La inflación en Uruguay fue de 3,65% en todo el 2025, y terminó el año por debajo de la meta oficial fijada por las autoridades de 4,5%.

El mes pasado los precios tuvieron una variación negativa de -0,1%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes, inferior a las expectativas de analistas privados que eran en mediana de 0,1 %, según la encuesta que realiza el Banco Central (BCU).

Por otro lado, la inflación subyacente (excluye frutas, verduras y combustibles) fue de 0,04 % en el mes y quedó en 3,89% interanual.

La inflación tuvo su menor cierre anual desde 2001 (3,6%), y completó 31 meses dentro del rango de tolerancia de entre 3% y 6%

El contexto

El mes pasado el BCU resolvió por unanimidad, recortar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, desde 8% a 7,5%. La decisión se dio en un escenario inflacionario que se ubica por debajo de la meta oficial y que, según las proyecciones del organismo, podría profundizarse en los próximos meses, en un contexto de baja de expectativas y de un crecimiento económico más débil de lo previsto.

“Cumplir la meta de inflación es un creciente desafío, pero por primera vez con riesgo de sobrecumplir o errarle por abajo”, afirmó días atrás el presidente del BCU, Guillermo Tolosa.

Tolosa subrayó que este escenario representa una novedad para la política monetaria local y aclaró que una inflación más baja no es negativa en sí misma, aunque enfatizó que hoy el objetivo vigente es de 4,5%.

En su decisión, el Central dejó la puerta abierta a una política monetaria más expansiva en 2026, es decir, a ubicar la tasa de interés por debajo del nivel neutral —definido como aquel que no contrae ni estimula la economía—, siempre que la inflación y sus determinantes continúen mostrando la trayectoria prevista en los próximos meses.

Pasar a una fase expansiva implica que el Banco Central busca estimular la actividad económica y la demanda, de modo de favorecer que la inflación converja hacia la meta en el horizonte de la política monetaria.

Los analistas privados esperan una inflación de 4,52 % para el cierre de 2026, y de 4,63% para el horizonte de 24 meses, en mediana.

La inflación en diciembre

En el mes de diciembre, las principales incidencias provienen fundamentalmente de las divisiones: alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,10), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,19), transporte (-0,03), recreación, deporte y cultura (0,06), y, restaurantes y servicios de alojamiento (0,10), según el INE.

El rubro alimentos y bebidas se abarató 0,36%. Se explica principalmente por caídas en verduras (5,8%).

Dentro del rubro vivienda que cayó 1,44% sobresale la baja en la factura de energía eléctrica (-4,9%), como resultado de la aplicación de la bonificación anual “UTE Premia”.

Temas:

inflación BCU peso

