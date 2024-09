EEUU fue el mayor inversor de capital privado en Uruguay: ¿cuáles fueron los rubros que captaron más dinero?

Las empresas que recibieron la mayor parte del capital fueron las de tecnologías de la información y software (39%), fintech (18%) y biotech (15%).

El informe, basado en una encuesta realizada hace un par meses, también indicó que el mayor porcentaje fue de inversores individuales con el 59% que prefirieron hacerlo en empresas semilla (seed).

Los que se identificaron con este tipo de inversiones declararon tickets de entre US$ 10.000 y US$ 670.000. El ticket promedio fue de US$ 236.500.

Los encuestados por Urucap participaron de 29 rondas de negocios en 2023 que se convirtió en el año de mayor actividad desde 2022. En la primera parte de este año se mantiene la tendencia ascendencia con 20 participaciones.

En el período relevado, la industria de capital privado invirtió US$ 12 millones en proyectos uruguayos. Sin embargo, añadió el informe, la mayoría no superó el US$ 1 millón.

En relación a la duración de las inversiones realizadas, ninguno de los consultados dijo haber aportado capital con el objetivo de que esas empresas salieran (al mercado) en el corto plazo (entre uno y dos años), mientras que la mayoría demostró su interés en las de mediano plazo (entre tres y siete años).

A su vez, más de la mitad de los encuestados declaró haber realizado inversiones de impacto, principalmente con enfoque ambiental y en proyectos de biotech y healthech.

Capital privado a nivel global y en la región

El estudio explicó que los desembolsos de capital privado a nivel global continúan atravesando un período de caída desde 2022, tras haber registrado un récord de US$ 727.700 millones un año atrás.

En 2023 la cifra alcanzó los US$ 332.700 millones, con un descenso interanual de 44%. Eso se debió, fundamentalmente, a una incertidumbre global que afectó decisiones de inversión, lo que llevó a optar por activos de menor riesgo. Sin embargo, en el corto plazo la situación podía revertirse alentada por perspectivas de mejores condiciones macroeconómicas.

El informe agregó que América Latina sufrió las consecuencias de la coyuntura internacional, con una disminución en los montos de inversión y en la cantidad de operaciones. Pero en la misma línea global, los datos del primer semestre de 2024 muestran signos de recuperación.

Brasil y México fueron los países que recibieron la mayor inversión de capital privado con el 71% del total, según el estudio elaborado por CPA Ferrere.