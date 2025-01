El 82% de los trabajadores considera clave el equilibrio entre empleo y vida personal: ¿qué piensan los uruguayos?

Si bien el salario sigue siendo uno de los aspectos más valorados, desde Randstad señalaron que “año tras año, los factores no monetarios vienen ganando terreno a la hora de evaluar qué hace que una empresa sea considerada un lugar atractivo para trabajar”.

valoración vida personal y trabajo.jpg

El relevamiento de Randstad también involucró a los trabajadores de Argentina y Chile. En ese sentido, los trabajadores argentinos fueron los que más valoraron el equilibrio entre el empleo y la vida personal, en un 87%, seguidos por los trabajadores de Chile con el 86%.

"Esto está íntimamente ligado con las particularidades de cada país, con sus niveles de inflación y condiciones económicas y con la manera en que cada sociedad encara el equilibrio entre vida y trabajo", señaló el resumen del estudio.

En relación a los resultados, la CEO de Randstad para Uruguay, Argentina y Chile, Andrea Ávila dijo que "factores como la realización personal y el alcance de una mejor calidad de vida, hoy tienen un gran peso en las decisiones laborales de las personas", lo que a su entender demuestra que actualmente la fuerza laboral "define el éxito profesional no solo por lo que hace, sino por qué lo hace, cómo lo hace y con quién lo hace”. Y agregó: “Este empoderamiento del talento, sumado a un contexto global de brecha y escasez de habilidades, está obligando a las organizaciones a redefinir y adaptar su propuesta de valor al empleado para poder atraer y retener al talento”.

Las consecuencias de la falta de flexibilidad laboral

Al ser consultados respecto a si alguna vez habían renunciado a un empleo por no ofrecerles la suficiente flexibilidad, el 32% de los uruguayos indicó que sí, mientras que el 33% de los argentinos y el 36% de los chilenos indicaron haber dejado alguna vez un empleo porque el esquema de trabajo no les resultaba lo suficientemente flexible.

A nivel global, "el 31% de los encuestados indicó haber renunciado a un trabajo por falta de flexibilidad, apenas un punto porcentual por debajo del registrado para Uruguay, poniendo en evidencia la gran importancia que tiene la flexibilidad para los trabajadores de todo el mundo", destacó el reporte.

"La percepción de flexibilidad se basa no solo en los arreglos de horario o de cómo se estructura la jornada laboral, sino también en relación al lugar de trabajo, donde inciden la cercanía y el tiempo de desplazamiento de ida y vuelta al trabajo y, muy especialmente, la posibilidad trabajar de manera remota o en esquemas híbridos", señaló Randstad.

Si tuviera la posibilidad de elegir, el 44% de los trabajadores uruguayos dijo que no aceptaría un empleo que no le brindara la suficiente flexibilidad respecto a sus horarios laborales. A nivel mundial, este guarismo fue del 47%, mientras que en Argentina el 48% de los trabajadores dijo que no aceptaría un empleo que limitara su flexibilidad y en Chile el 43%.

En relación al lugar de trabajo, si pudiera elegir sin condicionamientos, "el 39% de los uruguayos rechazaría un empleo que no le permitiera flexibilidad en relación al lugar de trabajo –ya sea en formato teletrabajo o en esquemas híbridos-, cifra que coincide con la media registrada a nivel global (39%)".

En tanto, en Chile, el 38% de los trabajadores desestimaría una propuesta laboral por falta de flexibilidad respecto al lugar desde donde trabajar; mientras que en Argentina, el 42% lo rechazaría.

Las consecuencias de la flexibilidad laboral

El 65% de los trabajadores uruguayos consultados dijo que confiaría más en su empleador si le ofreciera flexibilidad en relación al horario, la ubicación y/o el manejo autónomo de la intensidad laboral.

El mismo guarismo se dio en Argentina (65%), mientras que en Chile el 59% de los trabajadores valora ese tipo de beneficios personalizados. A nivel global, el 56% de los encuestados le otorgó valor a esa flexibilidad.

“El empoderamiento de la fuerza laboral que emergió como un fenómeno de la salida de la pandemia no ha sido algo transitorio, sino que es una realidad que llegó para quedarse. Hoy las personas tienen absoluta claridad sobre cuáles son sus prioridades, sus necesidades y lo que esperan de su trabajo. La subordinación del trabajo a la búsqueda de realización personal es un componente que pesa cada vez más en las decisiones de carrera”, concluyó Ávila.