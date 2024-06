El trabajo informal en internet y las redes sociales ¿Qué dijo el presidente del BPS?

El Banco de Previsión Social ( BPS ) cerró el 2023 con cerca de 7.000 inspecciones en empresas de varios rubros, y unos US$ 20 millones recaudados por multas y recargos, tras detectar diferentes situaciones irregulares en todo el país.

Cabrera señaló que en Uruguay la informalidad laboral se ubica en 21%, un registro que definió como “bajo” y “no homogéneo”, con tasa más altas en departamentos puntuales.

“Por ejemplo en Salto tuve una reunión con el Centro Comercial que me hacían planteos de este tipo: ‘yo estoy acá y pago mis aportes, pero en Facebook alguien ofrece lo mismo que yo’. (…) Para un empresario que paga todos sus impuestos y los aportes sociales que sabemos que son altos, comprendemos claramente el planteo de ‘no me busque siempre a mí y busca también al que no es formal’. Yo digo que sí a eso”, afirmó.

“Creo que puede haber una voluntad de evadir que obviamente existe, pero uno también tiene que hacer que el camino de la formalización sea un camino fácil. Los modelos, por ejemplo, del monotributo o lo del servicio doméstico, de hacer un registro online, de permitir que le hagamos la liquidación, que mandemos la factura, que se pueda pagar online creo que facilitan la formalización”, apuntó.