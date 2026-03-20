El análisis del difícil grupo de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026: rivales y fixture

Boca Juniors ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , tras el sorteo que se llevó a cabo este jueves en la sede de Conmebol de Paraguay, en donde el xeneize integra el Grupo D, que es considerado uno de los grupos "de la muerte", al compartir zona con Cruzeiro (Brasil), U Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

Aún como cabeza de serie, el Xeneize no tiene un camino simple rumbo a los octavos de final. Con tres rivales con mucha historia en el continente (solo Cruzeiro fue campeón), el viaje más largo será a Guayaquil en un estadio que es complicado al igual que Belo Horizonte , y Santiago de Chile que es un destino más accesible.

Luego de dos años sin disputar la Copa Libertadores tras haber disputado la final en 2023 (en 2024 jugó Copa Sudamericana y en 2025 quedó afuera en Fase 2), puertas adentro en Boca no ponen excusas y entienden que son los máximos favoritos a acceder a la siguiente instancia . De todos modos, también admiten que el camino no será fácil.

El rival más fuerte es Cruzeiro , aunque su presente no es el mejor, ya que hoy marcha penúltimo en el Brasileirao .

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Viejo conocido de Boca (se enfrentaron nada menos que 16 veces), es un equipo brasileño que puede hacerse muy fuerte de local y que incluso lo eliminó en Belo Horizonte en la Copa Sudamericana 2024. Con dos títulos de Copa Libertadores en su haber, se presenta como la prueba más peligrosa.

Otro estorbo que deberá afrontar el equipo de Claudio Úbeda es el viaje a Guayaquil, Ecuador, a poco más de 4.000 kilómetros de Buenos Aires. Barcelona, además, demostró carácter y presencia para eliminar a Argentinos Juniors y Botafogo en las Fase 2 y 3 respectivamente de esta edición de la Copa Libertadores.

Copa Libertadores Sorteo de Boca Juniors en la Copa Libertadores EFE

El viaje más amigable es a Santiago de Chile. Allí lo espera Universidad Católica, un equipo con historia pero que hace un largo tiempo no pisa fuerte en el ámbito internacional. Su mejor actuación fue llegar a la final de la Libertadores en 1993, cuando le tocó perder frente a Sao Paulo.

Es un equipo que cuenta con una localía fuerte y en una cancha totalmente renovada, por lo que esperarán hacérsela difícil a Boca como también a Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

El resto de equipos argentinos en la Copa Libertadores

En cuanto a los demás equipos argentinos en esta edición de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón y que viene de eliminarlo en la edición pasada, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y tendrá otro viaje largo para jugar contra Deportivo La Guaira de Venezuela.

En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.

Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante.

Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.